Auto ad alta tecnologia: guida autonoma e zero emissioni
di Redazione
11/08/2019
Le auto a zero emissioniLe ultime tecnologie permettono la progettazione e la realizzazione di auto non inquinanti, per proteggere l’ambiente. È il concetto ormai sempre più affermato di auto elettrica. Quest’ultima apre nuovi scenari anche per ciò che riguarda le assicurazioni delle auto e degli autocarri. Panorami e prospettive con cui sicuramente nei prossimi anni avremo a che fare in maniera più capillare. Infatti si stanno avviando delle sperimentazioni molto interessanti, che promettono di utilizzare le ultime scoperte tecnologiche anche per realizzare sistemi di ricarica per le auto elettriche che siano automatizzati in tutti i loro aspetti. Potremo presto avere a che fare con infrastrutture di ricarica per flotte aziendali, che potrebbero facilitare sempre di più l’utilizzo delle auto a basso impatto ambientale, in particolare le auto elettriche. Le ultime notizie sono molto incoraggianti in questo senso, perché, per esempio, si sa che soprattutto in ambito internazionale ci si sta muovendo molto in questa direzione. Nel corso del 2020 a San Francisco prenderà il via un esperimento pilota, per poter far arrivare queste novità in tutto il mondo il più presto possibile. Ricariche autonome, quindi, su cui le prospettive future sono molto promettenti.
Le auto che si guidano da soleSicuramente il concetto di auto che si guida da sola acquista molta importanza in uno scenario ormai dominato dall’evolversi delle novità tecnologiche. Per la realizzazione di un’auto che si auto-guida bisogna impiegare tecnologie d’avanguardia. Ma non è soltanto una questione tecnologica, perché ci sono alcuni risvolti che vanno analizzati in maniera molto attenta. Quale futuro, quindi, in questo senso per le assicurazioni automobilistiche di veicoli come anche gli autocarri? Qual è la responsabilità civile di un conducente che in realtà nell’auto a guida autonoma non c’è? Chi risponde degli eventuali danni per possibili incidenti determinati da difetti delle vetture autonome capaci di guidarsi da sole? Si tira in ballo il concetto della responsabilità civile, che coinvolge in maniera diretta le compagnie assicurative.
L’auto elettrica in grado di trovare la ricarica wirelessDavvero un campo molto vasto quello delle auto elettriche con un legame diretto con le nuove tecnologie. Basti pensare, per esempio, in tal senso, al concept che è stato creato ultimamente e che si riferisce ad un’auto elettrica in grado di trovare da sola la ricarica wireless. Le auto elettriche di ultima generazione, con cui potremmo avere a che fare in un futuro ormai non lontano, potranno raggiungere in maniera autonoma la fonte di ricarica più vicina. Le case automobilistiche si stanno dando molto da fare per mettere a punto nuovi modelli dotati di tecnologie all’avanguardia e che possano presentare un sistema di guida autonoma, che, secondo una classifica ufficiale, si colloca al cosiddetto quarto livello. Il tutto potrebbe essere d’impatto soprattutto intorno al 2025. Gli esperti comunque pensano che i primi risvolti concreti di queste sperimentazioni arriveranno già nelle cosiddette smart cities almeno nel 2021. Si conquisterà un livello ancora più alto a partire dagli anni intorno al 2030, che rappresenteranno un vero punto di svolta in questo settore. Fornte
