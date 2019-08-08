I più efficaci gadget personalizzati del 2019: una breve guida
di Redazione
08/08/2019
L'obiettivo è fissare il proprio brand nella mente dei potenziali clienti, affinché, al momento del bisogno, pensino immediatamente all'azienda indicata, e non alle sue concorrenti. Per questo motivo ogni anno le aziende spendono migliaia e migliaia di euro in pubblicità televisive e radiofoniche, in annunci online e nella creazione dei più disparati contenuti promozionali. Quando si arriva al contatto con il potenziale cliente, però, nessuno di questi strumenti di marketing è efficace quanto lo sono i gadget, e quindi quanto degli oggetti che possono essere regalati al pubblico. Soprattutto le imprese più giovani e le startup, concentrate per loro natura sulle più moderne forme digitali di marketing, tendono a trascurare le capacità dei gadget personalizzati. Eppure ci sono tanti motivi per cui gli articoli promozionali rappresentano il modo giusto per promuovere la propria azienda. Per prima cosa, si tratta di oggetti assolutamente accessibili, economici, con un costo estremamente ridotto rispetto alle classiche forme pubblicitarie, a fronte di un ROI (ritorno sull'investimento) di tutto rispetto. È possibile trovare gadget aziendali per qualsiasi budget, a partire dai regalini brandizzati da distribuire a migliaia durante una fiera per arrivare ai regali aziendali più importanti, da donare ai soli clienti più fedeli nel tempo. Entrando a far parte della quotidianità dei clienti, inoltre, i gadget aziendali riescono a veicolare il proprio messaggio per lungo tempo, giorno dopo giorno, così da riuscire a stampare il brand nella testa del pubblico. E ancora: durante le fiere, la sola presenza dei gadget presso il proprio stand è sufficiente per moltiplicare i punti di contatto con il pubblico e quindi il numero di relazioni intrecciate. Non è un caso se gli stand con i migliori oggetti personalizzati sono tipicamente quelli che portano a casa un numero maggiore di contatti interessati! Chiarita l'efficacia degli articoli promozionali anche nell'epoca del digital marketing, possiamo passare a vedere quelli che sono i gadget personalizzati più efficaci del 2019. Le penne promozionali: sbagliano le persone che pensano che, in piena era digitale, gli articoli personalizzati più classici abbiamo perso efficacia. Nel momento in cui si ha la necessità di distribuire un numero importante di gadget promozionali – tipicamente in fiera, ma non solo – le penne personalizzate continuano infatti a essere un must. Si tratta di oggetti che tutti quanti utilizzano, così da garantire una sicura e prolungata visibilità al brand stampato. Chi desidera comunque distinguersi attraverso la distribuzione di un gadget molto diffuso può scegliere delle penne promozionali 'differenti', puntando verso quelle ecologiche, o magari su quelle provviste di puntatore laser. Le possibilità, infatti, sono infinite. Shopper personalizzate: per andare a fare la spesa, per portare il telo al lago, per portare i libri in università, le shopper in tessuto personalizzate sono estremamente apprezzate dal pubblico. E non è tutto qui: questi gadget personalizzati offrono un'area di stampa molto ampia, così da garantire una grande visibilità al brand, complice il fatto che queste buste vengono usate più e più volte in luoghi disparati. Calendari promozionali: realizzare un calendario personalizzato significa avere la certezza di mettere il proprio brand nella cucina, nell'ufficio o nell'officina del proprio potenziale cliente, il quale così incontrerà decine di volte al giorno il logo dell'azienda sponsorizzata, corredato da tutti i contatti utili. Power Bank: tra i regali personalizzati più apprezzati del 2019 ci sono certamente i power bank, ovvero le speciali batterie di riserva che permettono di ricaricare in mobilità il proprio smartphone e il proprio tablet, anche quando intorno non si vedono prese elettriche disponibili. Oggi chi si ritrova per qualche ora senza smartphone si sente perduto, e per questo i clienti tendono a essere molto riconoscenti verso chi regala loro una preziosa e affidabile ricarica d'emergenza! Chiavette USB personalizzate: altro gadget promozionale hi-tech molto apprezzato è la memoria USB personalizzata, la quale ha in parte raccolto l'eredità dei classici portachiavi personalizzati. Si tratta di un articolo smart e sempre utile, in quanto al giorno d'oggi, di chiavette USB, non ce ne sono davvero mai abbastanza.
