Content marketing: che cos’è e come funziona
di Redazione
07/11/2017
Il content marketing, come lo stesso termine sta ad indicare, è un tipo di marketing basato sulla creazione di contenuti editoriali e la loro condivisione con lo scopo di far conoscere un marchio, acquisire nuovi clienti e al contempo monetizzare da un blog o sito web. I contenuti possono essere di vario tipo, testuale, audio, video, foto e possono essere veicolati anche attraverso le piattaforme di social network, che ormai occupano diverse ore nella giornata di un utente medio. Un errore che si fa molto spesso è quello di associare il content marketing alla pubblicità: le campagne, infatti, possono anche non essere degli spot, bensì avere uno scopo meramente illustrativo e informativo. È attraverso i contenuti, anche un post su un blog, infatti, che si possono stimolare gli interessi e le attenzioni di eventuali futuri clienti. Le aziende che decidono di avviare campagne di content marketing, dunque, lo fanno innanzitutto con lo scopo di aumentare la propria reputazione online, la cosiddetta web reputation. Si mettono sostanzialmente in risalto i servizi offerti da una determinata azienda, in modo che un utente che ha un determinato scopo, sappia sin da subito a chi si deve rivolgere. È per questo, dunque, che sono nate anche le piattaforme di content marketing, che mettono in contatto diretto i brand con editori ed influencer. Quella dell’influencer è sostanzialmente una nuova professione: si tratta di quelle persone che per il ruolo che svolgono (giornalisti, esponenti del mondo dello spettacolo e quant’altro) hanno una certa influenza su potenziali acquirenti e riescono dunque ad intercettare utenti interessati ad un determinato marchio o servizio.
Content marketing: il brand e gli influencerUna piattaforma di content marketing come Coobis, ad esempio, fa innanzitutto da intermediaria tra i brand e i blogger o copywriter. Da una parte ci sono dunque le aziende che hanno ormai inteso l’importanza di Internet e dei social network per l’acquisizione di potenziali clienti, dall’altro professionisti (e non) dell’informazione 2.0 che vogliono trasformare gli argomenti trattati quotidianamente in un flusso di entrate stabili. Fino a poco tempo fa, infatti, siti e blog rappresentavano una forma di guadagno solamente tramite banner pubblicitari. Si tratta di quelle adv classiche che possono essere monetizzate a clic, a numero di visite oppure con la formula dell’affiliazione, ossia della ricezione di una percentuale a fronte di un acquisto effettuato da un utente dopo essere passato attraverso il proprio sito o blog.
Content marketing: non solo siti webCon l’avvento degli adblock, però, fare soldi con i classici banner pubblicitari display è divenuto più difficile ed è per questo che sempre più blogger ed editori si stanno muovendo verso il content marketing, ossia la pubblicazione di articoli sponsorizzati per marchi importanti e aziende. Un editorie che si affida ad una piattaforma come Coobis, dunque, non dovrà fare altro che scrivere, ossia quello che già fa quotidianamente. A procacciare la “domanda”, infatti, sarà il sistema sul quale, dopo una registrazione, l’editore o il blogger non deve fare altro che indicare i propri canali: link, pagine Facebook, account Twitter, Instagram quant’altro. %CODE07%
