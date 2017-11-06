Caricamento...

Samsung contro iPhone: lo spot diventa virale [VIDEO]

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2017

Samsung sbeffeggia l’iPhone di Apple tramite uno spot divenuto rapidamente virale e che sta raccogliendo record di click su YouTube. Dalla memoria non espansibile, all’impermeabilità passando per altri limiti… Sono tanti gli aspetti che l’azienda coreana evidenzia nella clip per dimostrare di essere arrivata prima della ‘Mela morsicata’. Non che sia la prima volta che i due marchi si lancino stilettate a distanza, ma stavolta Samsung chiama in causa direttamente la concorrenza. Nessuna paura, dunque, a fare il nome di Apple, spesso mascherato dietro la nomea di “concorrente”. Lo spot pubblicitario parte dal 2007 con le code davanti agli Apple store per acquistare un dispositivo che denota subito problemi di spazio e l’impossibilità ad espandere la memoria.

Samsung e la storia di iPhone

Nel 2013, invece, si evidenzia la mancanza del pennino per chi lavora e prende appunti, inoltre viene evidenziata l’incapacità di resistere all’acqua. Si arriva poi ai modelli più recenti, con il 2016 anno in cui occorre acquistare un adattatore per usare le cuffie e ricaricare iPhone. Mentre, l’epilogo del 2017 è con le code tutt’altro che lunghe per acquistare l’ultimo smartphone Apple. Le cose stanno veramente così? https://www.youtube.com/watch?v=R59TevgzN3k
