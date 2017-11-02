Google Assistant: iniziata distribuzione in italiano
di Redazione
02/11/2017
Google Assistant sarà distribuito sugli smartphone italiani nei prossimi giorni, in concomitanza con il lancio di Pixel 2 XL. Grazie al nuovo assistente digitale di Big G sarà possibile usare il linguaggio naturale e parlare più liberamente. Presentato ad ottobre del 2016, non è altro che l’evoluzione di Google Now, rispetto al quale riesce a comprendere frasi e richieste più complesse. Per il suo sviluppo, al quartier generale di Mountain View hanno lavorato molto su efficaci algoritmi di machine learning. Il lancio in Italia avverrà in concomitanza con le prime consegne dei nuovi smartphone Pixel 2 XL e la priorità verrà data agli smartphone dotati di sistemi operativi Android 6.0 Marshmallow e successivi. Affinché Google Assistant possa funzionare, inoltre, è importante che il dispositivo disponga delle ultime versioni dei Google Play Services e che disponga di 1,5 GB di memoria libera. https://www.youtube.com/watch?v=84vumRAapVc
