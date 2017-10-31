Home Internet La prima connessione dati 5G in Italia è di Vodafone

La prima connessione dati 5G in Italia è di Vodafone

di Redazione 31/10/2017

La prima connessione dati 5G è stata effettuata in Italia da Vodafone: nell’ambito della sperimentazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’operatore di telefonia si è aggiudicata le frequenze per la città metropolitana di Milano messe a disposizione appunto dal Mise. Per realizzare la connessione superveloce 5G è stata utilizzata un’antenna sistemata presso il Vodafone Village di Milano. Si tratta della prima installazione del piano di copertura, un primo gradino verso una diffusione più ampia, realizzato grazie alla collaborazione di Huawei, azienda che ha messo a disposizione l’hardware radio. Per realizzare questo vero e proprio test “live” sono stati adoperati apparati di rete 5G che come riferisce Tom’s Hardware sono conformi allo stato corrente dello standard 3GPP, come la tecnologia Massive MIMO, in grado di garantire un segnale forte anche in ambienti chiusi. Inoltre, con Massive MIMO la tecnologia beamforming dovrebbe essere più efficiente, con conseguenti miglioramenti in termini di velocità e latenza. Durante il test effettuato a Milano, ad esempio, è stata raggiunta la velocità di download di 2,7 Gigabit al secondo, con latenze leggermente sopra il millisecondo.