Google Waymo: un'auto a guida autonoma con Honda?
di Redazione
22/12/2016
Google Waymo: la prima Honda nel 2020?Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, se l’accordo andrà in porto, sarà prevista anche una fornitura di veicoli Honda a Waymo per i test su strada. Queste automobili si andrebbero ad aggiungere all’attuale parco macchine Waymo in circolazione in quattro aree degli Stati Uniti e che comprende gli ''Ovetti'', le Lexus RX 450h e appunto le Chrysler Pacifica Hybrid. Secondo l’attuale calendario Honda, nel 2020 dovrebbe esserci la commercializzazione di una prima applicazione per utilizzo autostradale e un eventuale accordo con Google potrebbe accelerare il processo di produzione. Inoltre, Google e Honda potrebbe confrontare i rispettivi dati in possesso relativi alle sperimentazioni realizzate in questi anni con differenti tecnologie.
