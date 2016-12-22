Home Gadget e Curiosità LG ProBeam HF80J, il proiettore smart che vuole rimpiazzare le Smart TV

In anticipo sulle novità che verranno rivelate nel corso del CES 2017, fiera dedicata all'elettronica di consumo che si terrà dal 2 al 5 gennaio 2017 a Las Vegas, LG ha presentato ProBeam HF80J, il suo proiettore smart. Secondo alcune analisi dell'andamento del mercato, i consumatori desiderano acquistare Smart Tv dalle dimensioni sempre più grandi in termini di pollici. Al tempo stesso, vi sono diverse problematiche che frenano gli acquisti: difficoltà di installazione e prezzi troppo elevati. Proprio per questo motivo LG, come altre aziende del settore elettronica di consumo, studia i desideri dei clienti e cerca di realizzare soluzioni sempre più innovative. In quest'ottica arriva come un fulmine a ciel sereno la presentazione di LG ProBeam HF80J, un proiettore smart delle ottime specifiche tecniche, con dimensioni contenute. [gallery ids="13534,13535,13536"] LG ProBeam HF80J, arriva il proiettore smart La società coreana ha rivelato il suo nuovo proiettore come anticipo sugli annunci che saranno fatti nel corso del CES 2017. Secondo le dichiarazioni del produttore, il proiettore laser è in grado di competere con le attuali Smart Tv. A livello di specifiche tecniche, infatti, LG ProBeam HF80J ha una luminosità di 2.000 lumen ed è pensato per essere utilizzato anche in condizioni di forte luminosità e riflessi a causa della luce solare. Dotato di webOS, stesso sistema operativo delle Smart Tv, il proiettore potrà godere dell'utilizzo di tutte le applicazioni già disponibili sui principali televisori LG: Netflix, Youtube, ecc ecc. LG ProBeam HF80J è inoltre un dispositivo leggero e portatile, grazie al peso di soli 2,1 Kg. Grazie inoltre alla tecnologia Sound Sync Adjustment di LG, sarà possibile abbinare autoparlanti e cuffie Bluetooth al proiettore, senza l'ingombro di fili in mezzo alla stanza. LG non ha ancora diffuso informazioni su prezzo e arrivo sul mercato del proiettore. È probabile che ne sapremo di più con il nuovo anno, durante lo svolgimento del CES 2017.