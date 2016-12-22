Home Gadget e Curiosità Samsung Gear VR 2: il nuovo visore VR al MWC 2017?

Samsung Gear VR 2: il nuovo visore VR al MWC 2017?

di Redazione 22/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Samsung sembra pronta a dare il via ad un 2017 ricco di sorprese: assieme a Galaxy S8, il nuovo top di gamma che dovrà riuscire a conquistare il pubblico dopo il difficile periodo affrontato a causa di Galaxy Note 7, anche il settore della realtà virtuale si prepara al ritorno del brand coreano, in particolar modo del visore Samsung Gear VR 2, successore di quel tanto discusso Gear VR che apparve nel 2015. Il primo Gear VR, come forse ricorderemo, venne realizzato grazie alla collaborazione dello stesso gruppo che diede i natali a Oculus Rift, diventando popolare durante la presentazione dell'IFA 2014 di Berlino. Inizialmente, questo dispositivo si mostrò compatibile esclusivamente con il phablet Galaxy Note 4, tuttavia successivamente Galaxy S6 e S6 Edge si aggiunsero alla lista. Samsung Gear VR 2 sarà presumibilmente compatibile con un maggior numero di dispositivi, sia appartenenti alle generazioni passate (Galaxy Note 5, S6, S7) che i nuovi device Galaxy che usciranno a partire dall'anno prossimo. Il dispositivo preenta infatti lenti più grosse, un angolo di visione maggiore e una porta USB Type C, assieme a micro USB compatibili con smartphone più vecchi. Samsung Gear VR 2: oltre alla realtà virtuale, anche un nuovo approccio alla realtà aumentata? Assieme a Gear VR 2, che verrà probabilmente rivelato sul palco del Mobile World Congress 2017, potrebbe arrivare da parte di Samsung un'altra inaspettata sorpresa, ovvero un visore per la realtà aumentata di cui il nome non è noto, ma si suppone possa essere un semplice "Gear AR". A questo proposito, Samsung ha promesso un visore con capacità maggiori rispetto a Hololens di Microsoft, dotandosi di un nuovo engine per la gestione della distribuzione del pattern degli ologrammi, che risulteranno molto più realistici e a quanto pare includeranno anche una componente tattile. Samsung è molto fiduciosa per quanto riguarda il settore di AR e VR, tanto da prospettare una collaborazione con Magic Leap, che ha già all'attivo un dispositivo per la realtà mista. Nonostante questo, non tralascia il presente: in attesa del nuovo Gear VR 2, gli utenti possono accedere a funzioni social con Gear 2016. I feature in questione sono Oculus Rooms, una camera virtuale in cui possiamo incontrare i nostri contatti e interagire insieme seguendo video e giocando in gruppo, e Oculus Parties, che consente di chiamare a voce altre 3 persone della nostra rubrica. Il mondo della VR si animerà sempre più grazie all'intuizione di Samsung? Non ci resta che attendere il MWC 2017 e soprattutto la risposta della concorrenza, per saperlo.