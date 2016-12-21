Home Auto e Moto Google Waymo, la nuova Chrysler Pacifica a guida autonoma

Google Waymo, la nuova Chrysler Pacifica a guida autonoma

di Redazione 21/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Da tempo si parla del futuro di Google e delle sue auto a guida autonoma, delle quali non si avevano più notizie concrete dopo l'annuncio della nascita della divisione Waymo. Torniamo ora sulla questione perché il Colosso di Mountain View ha ora nuovamente parlato dei suoi progetti futuri, confermando di aver affidato alla società Waymo i suoi piani per il futuro del settore auto. Waymo, la nuova azienda di Google che è stata incaricata di lavorare nel settore automotive, lavorerà assieme al gruppo Fiat Chrysler (FCA) grazie a un accordo stipulato tra le due società. FCA e Waymo: arrivano le Chrysler Pacifica a guida autonoma Il Gruppo FCA e Waymo hanno infatti dato vita a 100 esemplari di Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid dotate delle nuove tecnologie per la guida autonoma. Le vetture avranno il logo Waymo saranno presto utilizzate su strada in test aperti al pubblico a partire dal prossimo anno. Dal punto di vista tecnico, la Chrysler Pacifica sfrutta una sofisticata meccanica ibrida: un motore a benzina V6 3.6 litri da 287 CV e 355 Nm di coppia massima che è stato abbinato a una unità elettrica collegata ad una batteria agli ioni di litio da 16 kWh. Il sistema ibrido è gestito da un cambio automatico a nove rapporti. Secondo le dichiarazioni del costruttore, questa Chrysler Pacifica consuma nel ciclo misto 2,94 L/100 km. Con la sola modalità elettrica è invece possibile percorrere fino a 45 km senza emissioni di CO2. A differenza delle precedenti auto a guida autonoma, quest’ultime presentano una maggiore integrazione tra comparto elettrico, sistemi di controllo e soluzioni hardware/software per una migliore resa della tecnologia di guida autonoma. I test su strada con le Chrysler Pacifica partiranno nel 2017 negli stati di Washington, California, Arizona e Texas. L'utilizzo di un minivan come prima auto a guida autonoma di Google Waymo potrebbe far riferimento all'obiettivo di realizzare in futuro un servizio di trasporto condiviso a guida autonoma.