Google Waymo, la nuova Chrysler Pacifica a guida autonoma
di Redazione
21/12/2016
FCA e Waymo: arrivano le Chrysler Pacifica a guida autonomaIl Gruppo FCA e Waymo hanno infatti dato vita a 100 esemplari di Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid dotate delle nuove tecnologie per la guida autonoma. Le vetture avranno il logo Waymo saranno presto utilizzate su strada in test aperti al pubblico a partire dal prossimo anno. Dal punto di vista tecnico, la Chrysler Pacifica sfrutta una sofisticata meccanica ibrida: un motore a benzina V6 3.6 litri da 287 CV e 355 Nm di coppia massima che è stato abbinato a una unità elettrica collegata ad una batteria agli ioni di litio da 16 kWh. Il sistema ibrido è gestito da un cambio automatico a nove rapporti. Secondo le dichiarazioni del costruttore, questa Chrysler Pacifica consuma nel ciclo misto 2,94 L/100 km. Con la sola modalità elettrica è invece possibile percorrere fino a 45 km senza emissioni di CO2. A differenza delle precedenti auto a guida autonoma, quest’ultime presentano una maggiore integrazione tra comparto elettrico, sistemi di controllo e soluzioni hardware/software per una migliore resa della tecnologia di guida autonoma. I test su strada con le Chrysler Pacifica partiranno nel 2017 negli stati di Washington, California, Arizona e Texas. L'utilizzo di un minivan come prima auto a guida autonoma di Google Waymo potrebbe far riferimento all'obiettivo di realizzare in futuro un servizio di trasporto condiviso a guida autonoma.
Articolo Precedente
Samsung Gear VR 2: il nuovo visore VR al MWC 2017?
Articolo Successivo
Facebook diventa una radio con Live Audio: come funziona
Articoli Correlati
Auto e ricambi: dove trovarli?
04/10/2019
Come scegliere una nuova auto
05/03/2018