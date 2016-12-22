Home hi-tech Consumer Electronic Show 2017, cosa aspettarsi dall’evento?

di Redazione 22/12/2016

Il 2016 volge ormai quasi al termine e il 2017 riserverà diverse sorprese agli amanti delle tecnologia e dell’elettronica di consumo, grazie alla fiera Consumer Electronic Show 2017. L’evento si svolgerà a Las Vegas dal 3 al 5 gennaio 2017, dove i principali produttori di elettronica di consumo parteciperanno svelando i nuovi prodotti a livello di Tv audio, video, mobile e molto altro ancora. Diamo uno sguardo in anteprima a quello che ci aspetta, concentrandoci in particolar modo sulle novità in arrivo per il settore Tv, Smartphone e Home Cinema. CES 2017: TV 4K Il CES 2017 sarà un evento all’insegna dello standard 4K per quanto riguarda la televisioni. Sentiremo parlare spesso di schermi OLED, supporto all’HDR e risoluzione 4K. Il nuovo standard si appresta a diventare sempre più presente nella visione dei contenuti multimediali. Tra Blu Ray in 4K e i contenuti di Netflix e Amazon Prime Video, il 2017 sarà un anno all’insegna della nuova risoluzione Ultra HD. Saranno moltissimi i produttori che si daranno da fare per la produzione di smart Tv, primi tra tutti Sony, Panasonic e LG. Non è da escludere persino qualche presentazione che anticipi i tempi con l’arrivo di Smart Tv 8K. CES 2017: gli smartphone con Google Tango Sebbene il CES non sia il territorio più amato per la presentazione di nuovi smartphone (l'evento scelto dai produttori è solitamente il Mobile World Congress di Barcellona), è possibile che vi sia comunque qualche annuncio interessante. Tra i produttori vi sarà sicuramente ASUS e il suo smartphone ZenPhone AR. Concentrandosi sulla Realtà Aumentata, ASUS mostrerà al pubblico dell'evento anche Lenovo Phab 2 Pro, il primo smartphone con la tecnologia di Google Tango. Anche la popolare azienda cinese Huawei e il colosso sudcoreano Sony, potrebbero annunciare l'arrivo di nuovi smartphone al CES 2o17. CES 2017: lettori Blu-Ray 4K I produttori di elettronica di consumo avranno ampio spazio da dedicare ai lettori Blu Ray Ultra HD. Vista la diffusione del nuovo standard, gli appassionati di Home Video hanno sempre di più bisogno di lettori in grado di leggere i nuovi formati. Attualmente i lettori Blu-Ray con il supporto 4K scarseggiano ed è possibile che i principali annunci vengano fatti proprio in occasione del CES 2o17.