Samsung Galaxy C7 Pro in arrivo a Gennaio 2017: specifiche e news
di Redazione
23/12/2016
Samsung Galaxy C7 Pro: un nuovo dispositivo pronto a distinguersi tra gli smartphone Android Marshmallow/h3>Il nuovo smartphone Android firmato da Samsung sarà inoltre disponibile in due versioni, da 32 e 64 GB, come spesso succede ai mid-end di successo. Risulta molto interessante, dai primi leak, anche il comparto fotografico, costituito da due fotocamere da 16 megapixel (di cui una posteriore ed una per selfie), a voler significare la forte propensione all'imaging dello smartphone. Samsung Galaxy C7 Pro è inoltre particolarmente versatile sul fronte della connettività wireless: oltre al 4G LTE, è incluso anche il protocollo VoLTE (Voice Over LTE), dedicato particolarmente a coloro che prediligono questo tipo di rete per effettuare chiamate vocali. Il sensore per impronte digitali sarà integrato, così come il tradizionale pulsante Home, che a quanto pare potrebbe essere destinato comunque a sparire nei prossimi dispositivi di fascia alta. Non ci rimane quindi che attendere la presentazione ufficiale di Gennaio per chiarire gli eventuali dubbi rimasti su C7 Pro, che potrebbe a tutti gli effetti costituire una buona alternativa per chi di noi è alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media comodo e con buona dotazione hardware.
