ZUK Edge ufficiale, in arrivo a Gennaio 2017: cosa aspettarsi

di Redazione 24/12/2016

Il nuovo ZUK Edge è fresco di presentazione e sembra proporsi già da ora come uno smartphone Android dalle caratteristiche tecniche realmente interessanti, capaci di condensare una potenza degna di nota e un prezzo abbordabile in un solo dispositivo. Direttamente dalla patria cinese, ZUK Edge si è presentato come un device senza cornici (o per meglio dire, presenti ma irrisorie), un flagship attualmente destinato al mondo orientale. L'aspetto estetico e la scelta di ridurre al massimo l'impatto delle cornici ricorda certamente il recente Xiaomi Mi Mix e i futuri esperimenti di Apple e Samsung in merito, che hanno più volte dichiarato di voler creare smartphone senza cornici spesse e ingombranti. ZUK Edge contiene un lettore per impronte digitali integrato all'interno del touchscreen, perciò potremo utilizzarlo semplicemente toccando lo schermo in qualsiasi coordinata e otterremmo risposta. Il dispositivo integra inoltre funzioni che non sfigurerebbero in un wearable per sportivi, tra cui un cardiofrequenzimetro, un sensore UV ed un altimetro. ZUK Edge: hardware e funzioni d'interesse, design che preannuncia il futuro Scendendo nei dettagli in merito alle caratteristiche tecniche ZUK Edge, ci troviamo davanti ad un dispositivo con schermo 5,2 pollici e risoluzione 1920 x 1080, supportato nell'elaborazione grafica da un chipset Snapdragon 821 a 2,3 GHz in accoppiata con la GPU Adreno 530. La RAM a disposizione varia a seconda delle varianti scelte del dispositivo; si parte da un taglio minimo di 4 GB per arrivare ad uno di 6. Lo storage interno si attesta sui 64 GB; mentre per quanto riguarda le fotocamere ci troviamo davanti all'operato di Samsung, essendo presente la sua tecnologia proprietaria ISOCELL (per l'obiettivo posteriore da 13 megapixel; mentre la fotocamera frontale è di 8 MP). per una sensibilità ai colori incrementata e alta fedeltà d'immagine anche in condizioni critiche di luminosità. La batteria, da 3100 mAh, supporta il Quick Charge e permette una buona autonomia nel corso della giornata. L'OS a disposizione è il nuovo Android Nougat, con qualche personalizzazione del caso che lo rende forse più appetibile a chi ama sperimentare con temi e funzioni. L'uscita del dispositivo è prevista per il 1 Gennaio nel territorio Cinese, tuttavia si spera che ci possano essere al più presto delle chance per una localizzazione europea.