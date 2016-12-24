Pokémon Go arriva su Apple Watch
di Redazione
24/12/2016
Pokémon Go è ora disponibile anche su Apple Watch: la notizia era nell’aria da diverse settimane, ma è arrivata anche la conferma ufficiale. Niantic aveva anticipato la prossima disponibilità dell’app già durante il keynote di iPhone 7, annunciando che sarebbe stata disponibile a partire dalla fine del mese di dicembre. La tempistica è stata rispettata in pieno, perché a circa una settimana dalla fine del 2016, Pokémon Go è stata resa disponibile anche per gli smart watch Apple. La disponibilità del gioco più “social” del 2016 è stata annunciata da Niantic con questo comunicato:
"Apple Watch è un dispositivo particolarmente adatto per Pokémon Go in quanto unisce il gioco e l'esercizio per esplorare il mondo reale. Su Apple Watch - continua la nota - si può interagire facilmente con Pokémon Go, si possono scoprire rapidamente i Pokémon nelle vicinanze e raccogliere gli oggetti dai PokéStop. Quando si incontra un Pokémon, lo si può catturare poi dal vostro iPhone".
Pokémon Go su Apple Watch: cosa faNiantic ha già anticipato anche un evento speciale per il Natale, ma nell’attesa, ecco quali sono le funzioni più importanti di Pokémon Go per Apple Watch: - notifiche di Pokémon nelle vicinanze; - progressi fatti nelle Medaglie; - conto alla rovescia sulla schiusa delle uova; - notifiche relative ai PokéStop nelle vicinanze; - raccolta oggetti Pokéstop; - notifiche relative alla ricezione di una caramella da parte del nostro compagno; - notifiche relative alla schiusa delle uova; - notifiche relative alla conquista delle medaglie.
