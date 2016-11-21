Fiat 500, ora si compra su Amazon
di Redazione
21/11/2016
Fiat e Amazon insieme per la vendita di autoFiat apre il suo primo store virtuale grazie a Amazon.it, dove sarà possibile scegliere virtualmente modello, allestimento e colore per alcune auto selezionate. I modelli per ora venduti sono le Fiat 500, 500 L e Fiat Panda, ritirabili presso i concessionari autorizzati. Chiaramente su Amazon.it non si pagherà l’intera cifra dell’auto, quanto una somma iniziale da saldare poi in fase di acquisto in negozio. Interessante però gli sconti ottenibili acquistando l’auto tramite Amazon.it. I prezzi sono stati scontati con offerte che vanno dal 24% al 28% sul listino ufficiale.
Fiat su Amazon.it - l'elenco dei modelli disponibili
- Fiat 500 Lounge 1.2 bz 69 cv a 11.480 euro (16.000 euro prezzo ufficiale)
- Fiat 500C Lounge 1.2 bz 69 cv a 14.780 euro (19.500 euro prezzo ufficiale)
- Fiat 500L Lounge 1.6 Mjt 120 cv a 21.730 euro (25.500 euro prezzo ufficiale)
- Fiat 500L Trekking 1.3 Mjt 95 cv a 20.030 euro (23.700 euro prezzo ufficiale)
- Fiat Panda Lounge 1.2 bz 69 cv a 10.480 euro (13.850 euro prezzo ufficiale)
- Fiat Panda 4X4 1.3 Mjt 95 cv a 16.280 euro (19.950 euro prezzo ufficiale)
Fiat su Amazon: come acquistare l'autoEffettuare l'acquisto dell'auto è molto semplice. Una volta scelto modello e colore, bisognerà pagare direttamente su Amazon la cifra di 180€. Il pagamento di questo Welcome Kit comprende la brochure dell'auto e un cappellino brandizzato Fiat. In seguito il Call Center Amazon contatterà il cliente per fissare l'appuntamento alla concessionaria più vicina. I 180 euro versati saranno chiaramente scalati dal prezzo complessivo. Una soluzione semplice e immediata che permette di ridurre i tempi di attesa per l'acquisto dell'auto. Si tratta comunque di un primo esperimento da parte di Fiat; magari in futuro sarà possibile acquistare l'intera auto direttamente online. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo all'apposita sezione Fiat su Amazon.it
Articolo Precedente
Xiaomi Mi MIX, smartphone Android per gli amanti del multimedia
Articolo Successivo
Nintendo Switch: SuperMario e Rabbids saranno due giochi distinti
Articoli Correlati
Auto e ricambi: dove trovarli?
04/10/2019
Come scegliere una nuova auto
05/03/2018