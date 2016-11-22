Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Xiaomi Mi MIX, smartphone Android per gli amanti del multimedia

Redazione Avatar

di Redazione

22/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Xiaomi Mi MIX, smartphone Android per gli amanti del multimedia
Xiaomi torna alla carica con un nuovo phablet studiato in modo specifico per chi fa della multimedialità e dell'ampiezza del display due punti fondamentali dell'esperienza su smartphone. Dopo il fortunato esordio di Xiaomi Mi 5s e 5s Plus, è arrivato il momento di Xiaomi Mi MIX, dispositivo con cornici ridotte al minimo, al punto da lasciare un'ampia panoramica visuale sui filmati e le app mostrate a schermo. Xiaomi Mi MIX riesce ad assicurarsi per questo motivo un ottimo design, che si coniuga con un comparto hardware veramente potente. Si parte da un system on a chip Snapdragon 821, un quad core capace di raggiungere i 2,35 GHz di frequenza massima, in accoppiata con Adreno 530, la GPU di default per il processore di Qualcomm. Si aggiungono inoltre 4 o 6 GB di RAM da unirsi con i 128 o 256 GB di memoria, i due tagli standard con cui Xiaomi ci propone il nuovo terminale. Il display è ovviamente il punto forte del dispositivo: 6,4 pollici è la diagonale di schermo, che lascia una sensazione particolare all'utente, che potrà meravigliarsi di assistere a immagini di qualità e ampiezza cinematografica.

Xiaomi Mi MIX: quando specifiche tecniche e design si incontrano

Il dispositivo di Xiaomi è perfettamente curato anche dal punto di vista della connettività: oltre al classico Wi-Fi a/b/g/n/ac, troviamo due slot per NanoSIM, Bluetooth 4.2 e Near Field Communication. Presente anche la geolocalizzazione, precisa e di qualità grazie a GLONASS, BDS e A-GPS, ben funzionante indipendentemente dal mezzo. Una delle pecche principali di Xiaomi Mi MIX, comunque, è l'assenza della connettività 4G su banda 20: si tratta di una frequenza in uso agli operatori telefonici europei (e di conseguenza, ovviamente, italiani) in grado di trasmettere dati a livello di rete LTE. Ci si augura quindi che Xiaomi possa provvedere a offrirci una versione "internazionale" di Mi MIX. La costruzione del dispositivo è in pura ceramica, ciò permette una resistenza incredibile a qualsiasi tipo di graffio accidentale, rendendo però purtroppo il phablet sensibile agli urti. L'ergonomia non ne trae vantaggio, tuttavia avere un pannello schermo di alta luminosità, con bianchi e colori molto ben calibrati e una superficie che ricopre l'84% circa del dispositivo, possiamo dire di trovarci di fronte a un buon compromesso. Ci troviamo quindi davanti ad un dispositivo molto peculiare, con un comparto fotografico buono (sensore 16 megapixel con stabilizzatore digitale, filtri in real time, HDR) e uno schermo impossibile da lasciar passare inosservato: Xiaomi Mi MIX potrebbe diventare ancora più popolare in Italia con un necessario aggiornamento alle frequenze del nostro paese.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pokémon Go: più facile potenziare i personaggi e salire di livello

Articolo Successivo

Fiat 500, ora si compra su Amazon

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020