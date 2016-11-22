Xiaomi Mi MIX, smartphone Android per gli amanti del multimedia
di Redazione
22/11/2016
Xiaomi Mi MIX: quando specifiche tecniche e design si incontranoIl dispositivo di Xiaomi è perfettamente curato anche dal punto di vista della connettività: oltre al classico Wi-Fi a/b/g/n/ac, troviamo due slot per NanoSIM, Bluetooth 4.2 e Near Field Communication. Presente anche la geolocalizzazione, precisa e di qualità grazie a GLONASS, BDS e A-GPS, ben funzionante indipendentemente dal mezzo. Una delle pecche principali di Xiaomi Mi MIX, comunque, è l'assenza della connettività 4G su banda 20: si tratta di una frequenza in uso agli operatori telefonici europei (e di conseguenza, ovviamente, italiani) in grado di trasmettere dati a livello di rete LTE. Ci si augura quindi che Xiaomi possa provvedere a offrirci una versione "internazionale" di Mi MIX. La costruzione del dispositivo è in pura ceramica, ciò permette una resistenza incredibile a qualsiasi tipo di graffio accidentale, rendendo però purtroppo il phablet sensibile agli urti. L'ergonomia non ne trae vantaggio, tuttavia avere un pannello schermo di alta luminosità, con bianchi e colori molto ben calibrati e una superficie che ricopre l'84% circa del dispositivo, possiamo dire di trovarci di fronte a un buon compromesso. Ci troviamo quindi davanti ad un dispositivo molto peculiare, con un comparto fotografico buono (sensore 16 megapixel con stabilizzatore digitale, filtri in real time, HDR) e uno schermo impossibile da lasciar passare inosservato: Xiaomi Mi MIX potrebbe diventare ancora più popolare in Italia con un necessario aggiornamento alle frequenze del nostro paese.
Articolo Precedente
Pokémon Go: più facile potenziare i personaggi e salire di livello
Articolo Successivo
Fiat 500, ora si compra su Amazon
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020