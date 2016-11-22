Home Videogame Pokémon Go: più facile potenziare i personaggi e salire di livello

Pokémon Go: più facile potenziare i personaggi e salire di livello

di Redazione 22/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Pokémon Go: dal 23 al 30 novembre sarà possibile potenziare più rapidamente i personaggi e salire di livello. L’annuncio è stato dato da Niantic con un comunicato ufficiale che informa come i PE e la Polvere di stella ottenuti nell’arco di tempo indicato raddoppieranno. Una notizia che farà felici i manici di questo gioco che continua ad impazzare in ogni angolo del globo. "Niantic, Inc. e The Pokémon Company International - si legge nella nota - offrono un ringraziamento speciale ai giocatori di Pokémon Go, il gioco per mobile più popolare dell'anno, per il loro supporto nel continuare l'esplorazione, l'esercizio e il senso della community, sin dal lancio del gioco. Dalla mezzanotte del 23 novembre fino alla mezzanotte del 30 novembre, gli Allenatori guadagneranno una quantità doppia di PE e Polvere di Stella completando le azioni all'interno del gioco". Raddoppiare i PE e la Polvere di stella equivale sostanzialmente ad una maggiore facilità al potenziamento dei Pokémon e all’aumento di livello. Per allungare la “vita” dell’app inoltre, è stato programmato il terzo grande evento legato al gioco: si tratterà di qualcosa di speciale per il Natale. Prima però, arriverà un altro corposo aggiornamento che potrebbe letteralmente stravolgere il videogame come lo conoscono oggi gli appassionati. Pokémon GO e le novità di dicembre Secondo le prime indiscrezioni, infatti, gli allenatori di devono preparare ad importanti novità che includeranno la Seconda Generazione di Pokémon, i baby Pokémon (che dovrebbero sostituire le uova) e altre estensioni, come gli scambi e le lotte PVP. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere maggiormente equilibrati gli incontri, con la possibilità addirittura di introdurre i Pokemon leggendari, tra cui Tyranitar. Con questa mossa, Niantic punta a rendere il gioco maggiormente appetibile soprattutto per coloro i quali magari hanno smesso di utilizzarlo da diverse settimane. Insomma, nonostante il calo di interesse, Pokémon Go ha intenzione di allungarsi la vita il più possibile e le premesse della vigilia ci sono tutte.