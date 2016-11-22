MSI, le nuove schede video GeForce GTX 1050 Ti e GTX 1050
di Redazione
22/11/2016
Dopo diverse indiscrezioni, MSI ha finalmente confermato l'arrivo di due nuove schede video di ultima generazione GTX 1050 e GTX 1050 Ti. La loro principale caratteristica permette di mantenere i consumi abbastanza contenuti.
MSI - arrivano le schede video entry level GTX 1050 e GTX 1050 TiGrazie all'architettura Nvidia Pascal, l'azienda propone una variante low-profile per la scheda video GTX 1050 e della GTX 1050 Ti. Entrambe le schede video sono certificate per un valore di TDP di 75 Watt, e non richiedono quindi l'utilizzo di un connettore di alimentazione supplementare. L'alimentazione delle schede avviene infatti attraverso lo slot PCI-E, mentre per la dissipazione troviamo un cooler in alluminio con due ventole da 50 millimetri. MSI offre anche un doppio bracket I/O, quello classico dual-slot e quello low-profile. Per quanto riguarda le connessioni video, situate nel pannello posteriore, entrambi i modelli offrono DisplayPort, HDMI e dual-link DVI-D. In sostanza la nuova GTX 1050 va a rimpiazzare il vecchio modello di GTX 750. Consuma un po' di più però offre performance raddoppiate. Chiaramente l'obiettivo è quello di mettersi in competizione con la scheda video AMD RX 460, considerata una delle migliori scelte per assemblare un computer di fascia bassa.
MSI - le specifiche tecniche per le GPU GTX 1050 e GTX 1050 TiNVIDIA cerca però di distinguersi dal competitor affermando che, rispetto alle GPU di AMD, le sue sono "circa il 40% più veloce e oltre il 128% più efficienti”. Dati che bisognerà chiaramente far valutare dagli esperti, che con bencharmark e prove tecniche, sapranno effettivamente indicare dati precisi. Trattandosi comunque di schede video entry level, le loro specifiche tecniche sono comunque buone. La scheda video MSI GTX 1050 Ti LP monta un chip da 768 CUDA Core (1290-1392 MHz) e 4GB di Memoria GDDR5 (128 bit) a 7GHz. Per quanto riguarda invece la scheda video GTX 1050, troviamo 2GB di memoria e una GPU da 640 CUDA Core cloccata a 1354/1455 MHz. Al momento attendiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda disponibilità e prezzo in Italia. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore.
