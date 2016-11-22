Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Black Friday: Amazon e Think Geek, i migliori gadget high-tech in offerta

Redazione Avatar

di Redazione

22/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Black Friday: Amazon e Think Geek, i migliori gadget high-tech in offerta
Black Friday, una parola che in inglese significa venerdì nero e che di recente è ormai associata all'inizio dello shopping sfrenato in vista delle festività natalizie. L'espressione Black Friday, nata inizialmente negli Stati Uniti, si è propagata anche in Italia come giornata mondiale dello shopping e delle offerte, non solo nei negozi fisici, ma anche in quelli online. Una giornata di sconti,offerte e promozioni che, secondo le analisi degli esperti, porterà moltissimi acquisti grazie agli interessanti prezzi al ribasso.

Black Friday, offerte per tutti i gusti su Amazon

In Italia, il Black Friday è associato principalmente ai portali di e-commerce; vi proponiamo quindi i nostri consigli per gli acquisti, rigorosamente a tema high-tech. Il noto portale Amazon ha iniziato già da qualche settimana a proporre sconti lampo. Nella settimana che precede il Black Friday, infatti, il colosso dell'e-commerce ha dato il via a corpose offerte, con un elenco aggiornato ogni 5 minuti. Chiaramente, con tutte queste offerte, è facile che i prodotti vadano in fretta ruba. Per questo motivo Amazon offre l'iscrizione in prova gratuita al servizio Prime, per accedere con 30 minuti di anticipo alle offerte. Tra i prodotti più interessanti vi segnaliamo:

Black Friday, gadget da nerd su Think Geek

A differenza di Amazon, il popolare sito Think Geek propone sconti dedicati ai veri nerd. Gli appassionati di cinema, videogiochi e serie tv troveranno numerose gioie per i loro occhi. Forse il portafoglio non sarà contento, ma alcune offerte sono imperdibili! Per ulteriori sconti, l'appuntamento è fissato per venerdì 25 novembre su tutti i maggiori negozi e portali di e-commerce.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Instagram Live Video, nuova funzione pronta al debutto

Articolo Successivo

MSI, le nuove schede video GeForce GTX 1050 Ti e GTX 1050

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022