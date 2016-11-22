Black Friday: Amazon e Think Geek, i migliori gadget high-tech in offerta
22/11/2016
Black Friday, una parola che in inglese significa venerdì nero e che di recente è ormai associata all'inizio dello shopping sfrenato in vista delle festività natalizie. L'espressione Black Friday, nata inizialmente negli Stati Uniti, si è propagata anche in Italia come giornata mondiale dello shopping e delle offerte, non solo nei negozi fisici, ma anche in quelli online. Una giornata di sconti,offerte e promozioni che, secondo le analisi degli esperti, porterà moltissimi acquisti grazie agli interessanti prezzi al ribasso.
Black Friday, offerte per tutti i gusti su AmazonIn Italia, il Black Friday è associato principalmente ai portali di e-commerce; vi proponiamo quindi i nostri consigli per gli acquisti, rigorosamente a tema high-tech. Il noto portale Amazon ha iniziato già da qualche settimana a proporre sconti lampo. Nella settimana che precede il Black Friday, infatti, il colosso dell'e-commerce ha dato il via a corpose offerte, con un elenco aggiornato ogni 5 minuti. Chiaramente, con tutte queste offerte, è facile che i prodotti vadano in fretta ruba. Per questo motivo Amazon offre l'iscrizione in prova gratuita al servizio Prime, per accedere con 30 minuti di anticipo alle offerte. Tra i prodotti più interessanti vi segnaliamo:
- D-Link DCS-932L Videocamera di Sorveglianza Wireless a 44,80€ invece di 68,50€.
- Sony Alpha 6000L Fotocamera Digitale Compatta a 607,00€ invece di 900€
- Sennheiser URBANITE XL Cuffia a 165,00€ invece di 229€
- Logitech G402 Hyperion Fury FPS Mouse a 56,19€ invece di 69,99€
- Chiavette USB Flash Drive 2.0 Disney Star Wars a 14,01€ invece di 24,99€
Black Friday, gadget da nerd su Think GeekA differenza di Amazon, il popolare sito Think Geek propone sconti dedicati ai veri nerd. Gli appassionati di cinema, videogiochi e serie tv troveranno numerose gioie per i loro occhi. Forse il portafoglio non sarà contento, ma alcune offerte sono imperdibili!
- Doctor Who Hidden TARDIS Mug, a $11.99 invece di 19,99$
- Captain America Civil War Distressed Shield Backpack a $49.99 invece di 69,99$
- NASA Ladies' Bomber Jacket a $39.99 invece di 59,99$
- Skyrim Imperial Logo Fleece a $16.75 invece di 24,99$
- Harry Potter House Watches a $16.49 invece di 24,99$
