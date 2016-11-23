Home Internet Instagram Live Video, nuova funzione pronta al debutto

Instagram Live Video, nuova funzione pronta al debutto

di Redazione 23/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo l'arrivo delle attesissime videochiamate WhatsApp, anche Instagram inizia a manifestare più attenzione verso il mondo dei live video, che verranno integrati all'interno del celebre social network fotografico a breve. Chiudendo così rumor e speculazioni che sono continate per mesi, la piattaforma di photo sharing imita in parte anche Facebook avviando un sistema di dirette rapide e di qualità direttamente con un click. Nonostante questo, le interazioni con Instagram Live Video saranno differenti rispetto a quelle del network in blu, a cominciare dalla durata dei feed (per un massimo di 60 minuti) per proseguire poi con specifiche impostazioni di privacy: i video non potranno essere salvati nel profilo utente, bensì verranno utilizzati per una maggiore interazione live. Quanto accade su Facebook, come sappiamo, la questione è ben diversa: possiamo salvare le nostre dirette e renderle disponibili per una nuova visione, facendo così riferimento ad un contesto in cui la "memoria" dei feed è fatta per essere conservata, a differenza di quanto accadrà con l'arrivo su Instagram del nuovo feature. Instagram Live Video: come avverranno le prime dirette Quando il rollout del nuovo feature sarà disponibile per tutti gli utenti Instagram, potremo avviare le nostre prime dirette proprio dal Feed. Basterà uno swipe a destra per aprire il feature fella videocamera, in cui sarà evidenzato tramite un pulsante viola l'opzione Live. Per informare tutti i nostri iscritti dell'arrivo di un nuovo broadcast in diretta, basterà attendere che abbiano ricevuto la notifica automatica, che li invita a prendere parte dello show. Come già avviene su molti servizi di streaming, sarà possibile scrivere commenti. Non sembra, inoltre, difficile scoprire quando i nostri conoscenti sono attivi in live streaming: al di sotto della loro fotografia, nella sezione Storie, potremo trovare una targhetta con su scritto "Live" che ci indica il loro status in diretta. Instagram provvederà inoltre a creare una classifica automatica, alla voce "Top Live", dalla quale potremo sapere chi è al primo posto in termini di visualizzazioni. Le novità del social verranno introdotte gradualmente nelle prossime settimane, assieme all'ultimo update che permetterà l'arrivo dei messaggi a tempo per gruppi e amici in Instagram Direct. Inizia quindi a cambiare anche il mondo della condivisione fotografica sul web, che si rende sempre più simile ai popolari messenger altrettanto utilizzati per condividere ricordi e immagini con i propri contatti: fino a che punto i social e le app per chat si imiteranno a vicenda?