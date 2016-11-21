Home Videogame Nintendo Switch: SuperMario e Rabbids saranno due giochi distinti

di Redazione 21/11/2016

Nintendo Switch sarà in vendita dal prossimo 17 marzo in Europa, ma ancora non è chiaro quali titoli saranno pronti al lancio. Anche la nuova console della casa nipponica punterà sul personaggio di SuperMario, già al centro di alcuni spezzoni del trailer di lancio della Switch. Secondo gli ultimi rumors, Ubisoft sarebbe al lavoro su un RPG a turni con Mario e i Rabbids protagonisti. Il videogame dovrebbe essere rilasciato in concomitanza del lancio della stessa console, ma secondo quanto riferisce l’insider Laura Dale, il progetto potrebbe essere suddiviso in due titoli distinti. Il progetto iniziale era quello di un videogame che avrebbe dovuto assumere il titolo di Mario RPG: Invasion of the Rabbids, ma la questione è stata approfondita proprio dalla Dale, che evidenzia come i due filoni saranno lanciati come due titoli distinti. Il primo sarà un paltform tridimensionale che si rifarà molto alla tradizione Nintendo, l’altro invece sarà un RPG. Entrambi i nuovi giochi saranno disponibili sin dal primo giorno di lancio della nuova console, presumibilmente il 17 marzo 2017. Nintendo Switch: SuperMario si fa in due SuperMario dunque si fa in due e terrà a battesimo la nuova Nintendo Switch con una duplice offerta? Si attende l’ufficialità da parte della casa nipponica, che fin qui ha rilasciato le informazioni con il contagocce proprio per mantenere alte le attese. Da qui alla presentazione ufficiale, prevista un paio di mesi prima del lancio, ossia il 13 gennaio del 2017 a Tokyo, i rumors e le indiscrezioni si susseguiranno senza sosta. Bisognerà però attendere le comunicazioni dell’azienda per poter avere tutti i crismi dell’ufficialità.