LG V30, nuovi leak a poche settimane dal lancio di LG V20
di Redazione
21/11/2016
LG V30: niente più schermo secondario? La riorganizzazione del nuovo smartphone Android NougatIl leak è comparso sulla pagina di Blass nelle ultime ore, durante le quali avrebbe spiegato di essere in possesso dei nuovi render di LG V30 ma di non volerli rivelare, al momento. E' chiaro che siamo in grande anticipo rispetto ai tempi di lancio e di test dei prototipi del nuovo dispositivo, previsto per il debutto alla fine del 2017, sempre se LG si atterrà alla propria roadmap. Nonostante questo, il product development sembra essere già iniziato, ed è molto plausibile che verranno accettati suggerimenti dagli utenti in merito a quale feature includere o meno: la cancellazione del ticker non è quindi ancora definitiva, in attesa di proposte che potrebbero aprire a una nuova riorganizzazione della home e del launcher. Nel frattempo, V20 continua a conquistare gli USA, dove a qualche settimana dal lancio sta raccogliendo grazie ad Android Nougat, un display di alta qualità 5,7 pollici e il potente Snapdragon 820, tantissimi consensi. Al successo hanno contribuito anche i 4 GB di RAM ottimizzati per il multimedia e la presenza di una batteria rimovibile, un feature ormai rimpianto da tanti utenti accompagnati dai propri top di gamma, in cui la rimozione è estremamente difficile o addirittura impossibile. LG non si dischiude più di tanto in merito a V30, essendo ancora in fase embrionale. Riuscirà ad assicurarsi la potenza del nuovo Snapdragon 835, appena presentato da Qualcomm e Samsung durante un evento congiunto? Rimaniamo in attesa di prossimi leak e soprattutto render che ci mostreranno con quale funzione LG potrebbe sostituire il doppio schermo dello smartphone, aprendo le porte a nuove funzioni.
