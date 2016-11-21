Home Mobile LG V30, nuovi leak a poche settimane dal lancio di LG V20

di Redazione 21/11/2016

La nuova serie "V" di LG, per quanto recente rispetto ad altre linee di smartphone Android che la casa coreana dedica alla sua utenza top, è riuscita a collezionare molto velocemente un buon successo di pubblico a partire da LG V10, che ha introdotto da subito un comodo display secondario (chiamato "ticker") da cui gestire velocemente notifiche e app. Dopo essersi rinnovato con il recente debutto di LG V20 sul mercato statunitense, dove fino ad oggi ha collezionato oltre 200.000 esemplari venduti, il nuovo smartphone Android Nougat che LG ha in serbo per noi potrebbe aprirsi ad alcune modifiche veramente inaspettate di uno dei suoi feature essenziali. Stiamo proprio parlando dello stesso ticker che ha favorito il successo di LG V10 e V20, permettendo una gestione dei quick settings ancora più comoda oltre a darci la possibilità di personalizzare di più il dispositivo. Secondo il leaker Evan Blass, ormai conosciuto da tantissimi su Twitter, LG V30 non sarà dotato di uno schermo secondario, una notizia che ha deluso molti già abituati a interagire con V20 tramite il ticker. Non tutti gli utenti hanno però perso la speranza, in quanto LG ha lasciato in sospeso una possibile idea su ciò che lo sostituirà. LG V30: niente più schermo secondario? La riorganizzazione del nuovo smartphone Android Nougat Il leak è comparso sulla pagina di Blass nelle ultime ore, durante le quali avrebbe spiegato di essere in possesso dei nuovi render di LG V30 ma di non volerli rivelare, al momento. E' chiaro che siamo in grande anticipo rispetto ai tempi di lancio e di test dei prototipi del nuovo dispositivo, previsto per il debutto alla fine del 2017, sempre se LG si atterrà alla propria roadmap. Nonostante questo, il product development sembra essere già iniziato, ed è molto plausibile che verranno accettati suggerimenti dagli utenti in merito a quale feature includere o meno: la cancellazione del ticker non è quindi ancora definitiva, in attesa di proposte che potrebbero aprire a una nuova riorganizzazione della home e del launcher. Nel frattempo, V20 continua a conquistare gli USA, dove a qualche settimana dal lancio sta raccogliendo grazie ad Android Nougat, un display di alta qualità 5,7 pollici e il potente Snapdragon 820, tantissimi consensi. Al successo hanno contribuito anche i 4 GB di RAM ottimizzati per il multimedia e la presenza di una batteria rimovibile, un feature ormai rimpianto da tanti utenti accompagnati dai propri top di gamma, in cui la rimozione è estremamente difficile o addirittura impossibile. LG non si dischiude più di tanto in merito a V30, essendo ancora in fase embrionale. Riuscirà ad assicurarsi la potenza del nuovo Snapdragon 835, appena presentato da Qualcomm e Samsung durante un evento congiunto? Rimaniamo in attesa di prossimi leak e soprattutto render che ci mostreranno con quale funzione LG potrebbe sostituire il doppio schermo dello smartphone, aprendo le porte a nuove funzioni.