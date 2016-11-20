Kaspersky FFForget, il nuovo servizio backup per social network
Nasce direttamente dall'esperienza di Kaspersky, che conosciamo prevalentemente per la sua attività di lotta contro i pericoli che affliggono il Web, l'iniziativa "Kaspersky FFForget", un servizio di backup per i nostri social network preferiti Facebook, Google Plus, Twitter, Instagram), destinato a sostituire a partire dal 2017 le ripetute operazioni di esportazione manuale dei nostri dati. Come sappiamo, infatti, la maggioranza dei social network moderni ci mette a disposizione la possibilità di esportare foto, post, dati personali e contenuti di varia origine richiedendo un archivio digitale che contiene spesso diversi MB di dati. Kaspersky FFForget ci permetterà di rendere il backup cifrato e soprattutto ottenere una copia dell'archivio realizzat in tempo reale, in modo da non perdere di vista nemmeno un update. Un backup più celere e puntuale ha inoltre grandi vantaggi dal punto di vista della sicurezza: anche volendo escludere i casi in cui il proprio account viene sospeso o addirittura eliminato per violazione delle policy, rimangono comunque numerosi in termini percentuali dati relativi alle informazioni perse durante attacchi hacker.
Kaspersky FFForget: mettere al sicuro i social network con un backup efficaceIl backup dei contenuti, così come è inteso da Kaspersky, sarebbe completo di tutti i dati necessari per avere a disposizione una copia integrale del profilo, e coinvolgerebbe ogni tipo di media pubblicato fino al giorno in cui la procedura viene avviata. I dati vengono crittografati (con tre degli algoritmi più quotati: AES, Blowfish, DES), e predisposti per essere esportati anche verso altre piattaforme, per maggiore sicurezza. Tra le condizioni del servizio elencate dalla società, non risultano clausole in cui i contenuti verranno indicizzati o sfruttati per ottenere un profilo pubblicitario dell'utente: al momento la gestione proposta sembra trasparente, e supportata da una crittografia solida. Il software che permetterà a FFForget di connettersi al nostro account arriverà in due versioni, presumibilmente con diverse opzioni nel caso in cui si volesse un semplice backup temporaneo, oppure una pianificazione curata e aggiornata del download dei file (tra cui dovrebbero figurare anche note e dati relativi ad amici e conoscenti). Il servizio debutterà nel 2017, tuttavia è possibile già da ora fare parte del piano di iscrizione beta disponibile sulla pagina ufficiale per essere notificati ancora prima degli altri aspiranti utenti dell'arrivo dell'app: decidere della nostra privacy e della protezione dei dati pianificata in anticipo spetta ovviamente a noi.
