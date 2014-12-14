Facebook non introdurrà il pulsante "Non mi piace"
di Redazione
14/12/2014
Nella sua recente session di Question & Answer Mark Zuckerberg è stato stuzzicato sulla questione del pulsante "Non mi piace". In effetti non è uno scherzo, e molti utenti giornalmente chiedono l'introduzione di un pulsante del genere per esprimere il concetto di disapprovazione davanti a contenuti decisamente inappropriati. Ma a quanto sembra non c'è nessuna intenzione da parte di Facebook di introdurre un pulsante del genere. Alla domanda:
"A giudicare dal successo del pulsante "Mi piace" c'è in corso una qualche discussione sull'introduzione di un pulsante non mi piace?"Zuckerberg ha risposto
..."Alcune persone ci hanno chiesto di introdurre il pulsante non mi piace, perché vogliono essere in grado di esprimere il concetto 'questa cosa non è buona'. Ma noi crediamo che l'introduzione di un pulsante del genere non sia qualcosa di buono per il mondo. Così non abbiamo intenzione di costruirla. Io non credo che ci sia la necessità di introdurre un meccanismo di voto per dire che un post è buono o cattivo, non credo che questo sia socialmente molto importante per la community e che aiuti a condividere i momenti più importanti della propria vita"Tuttavia Zuckerberg ha poi ulteriormente spiegato che in alcuni casi il pulsante mi piace potrebbe non essere sufficiente a dichiarare un'emozione, per cui c'è un dibattito intenso in Facebook su se sia il caso di introdurre nuovi pulsanti per specificare un sentimento. In particolare Zuckerberg ha detto:
"La questione che io credo possa essere importante per gli utenti è che ci sono sentimenti più ampi che vanno oltre la positività che può essere espressa con il pulsante mi piace. Ci sono molte persone che condividono momenti tristi della loro vita su Facebook, o ci sono cose culturali o sociali e spesso la gente ci dice che non si sentono a loro agio ad usare il pulsante mi piace perché non è il modo giusto di espremere un sentimento verso qualcuno che ha perso un amore o sta parlando di una momento di difficoltà. Così una delle cose di cui stiamo discutendo internamente è proprio su come introdurre dei meccanismi che consentano di esprimere un intervallo di sentimenti più grande"Zuckerberg ha poi concluso
Non abbiamo nessuna idea di quali possano essere i tempi per introdurre qualcosa del genere, ma è sicuramente un'importante area di discussioneVia Techcrunch
Articolo Precedente
Le app, i film, la musica più scaricata del 2014 secondo Google
Articolo Successivo
Youtube introduce la condivisione con le Gif animate