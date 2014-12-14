Caricamento...

Youtube introduce la condivisione con le Gif animate

14/12/2014

La parola d'ordine è condividere, ormai lo sanno tutti. Ci sono molti modi per condividere un contenuto: attraverso un iframe, via email, e da oggi c'è anche un nuovo modo facile e divertente, con una Gif animata. Le nuove generazioni forse non hanno idea di cosa sia una Gif animata, e fra coloro che usano il Web da più tempo solo pochi probabilmente conoscono i termini Gif Animata. Per entrambi diremo che una Gif animata è un'immagine in movimento. Si comporta in modo diverso da un vero è proprio video, non ne ha infatti la qualità e la lunghezza. Piuttosto è una sequenza abbastanza breve che riproduce un'animazione. È un formato molto comodo da usare, non ha infatti la complessità di un video, può riprodurre brevi spezzoni di un filmato, ed ha un peso in termini di dimensioni sicuramente contenuto rispetto ad un video tradizionale. Youtube sta sperimentando appunto la creazione di Gif animate partendo da un video, allo scopo di fornire un altro mezzo di condivisione. Per ora l'esperimento è attivo solo su pochi canali, ad esempio potete dare uno sguardo qui https://www.youtube.com/watch?v=X22t_4ZQK0w#action=share . La creazione della Gif però è molto semplice. È sufficiente utilizzare la funzione condividi e poi GIF, appariranno quattro nuove finestre in cui si possono indicare da quale punto del video si vuole iniziare a creare la Gif e fino a quale punto, in più si possono inserire un testo superiore e uno inferiore. Una funzione molto comoda, che noi utilizzeremo senza ombra di dubbio, appena Youtube la renderà disponibile su tutti i canali attivi
