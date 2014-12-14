Yahoo invita gli utenti di Chrome a passare a Firefox
di Redazione
14/12/2014
Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di come Firefox avesse deciso di abbandonare Google come motore di ricerca di default distribuito con il browser per passare invece a Yahoo. Da oggi la guerra è totale, di fatto accedendo ad una qualunque proprietà di Yahoo con un browser come Chrome, Internet Explorer o Opera è molto probabile che vi appaia in alto sulla destra un messaggio che vi invita a passare a Firefox. Per Yahoo è certamente conveniente incoraggiare gli utenti ad utilizzare Firefox per la navigazione in rete, poiché il motore di default offerto con questo browser è appunto Yahoo. La speranza è dunque che in molti siano abbastanza pigri da non cambiare questa impostazione. Così Yahoo con l'aiuto di Firefox spera in qualche modo di rosicchiare una fetta di mercato al gigante di Mountain View. Singolare è il fatto che l'invito ad utilizzare Firefox non appaia agli utenti di Safari. In molti interpretano questo come un segnale di un possibile accordo fra Yahoo ed Apple per utilizzare Yahoo come motore di ricerca predefinito per Safari. Sembrerebbe dunque che Yahoo sia tornato molto attivo sul mercato ed abbia voglia di vivere una seconda giovinezza. Se l'accordo con Firefox e quello possibile (ma non ancora certo) con Apple siano in grado di rosicchiare davvero una fetta di mercato a Google, questo è ancora troppo presto per dirlo. Il fatto che ci sia comunque qualcuno che provi almeno a fare concorrenza a BigG è sicuramente una buona notizia. via TechCrunch
