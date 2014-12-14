Ancora un altro Skateboard Volante
di Redazione
14/12/2014
Dello Skateboard Volante ne avevamo parlato qui. È stato uno degli oggetti più discussi del 2014 e più di qualcuno avrebbe speso volentieri i 10.000 dollari del costo per portarsi a casa uno di questi giocattoli del futuro. Per tutti coloro che momentaneamente non dispongono di 10.000 dollari da destinare all'acquisto di uno skateboard volante basato su una specie di propulsore magnetico, c'è la possibilità di provare l'ebrezza del trasporto sospeso a qualche cm da terra, grazie a quest'altro skateboard volante basato su un propulsore ad aria e progettato in Texas da Ryan Craven. Questo Skateboard è basato su quattro semplici soffiatori di foglie che sparano aria in una specie di canaletta di gomma dotata di alcuni fori che a sua volta concentra il soffio dell'aria sulla superficie sottostante generando una sorta di cuscinetto che solleva lo skate qualche cm da terra. Non esattamente un concentrato di moderna tecnologia, ma sicuramente un concentrato di ingegno a basso costo. E se avete voglia di costruire da soli il vostro skate volante potete farlo seguendo le istruzioni riportate a questo link [youtube http://youtu.be/8dflaK2OgNg]
