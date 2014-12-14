Pyro il braccialetto SparaFuoco
di Redazione
14/12/2014
Molti fra voi avranno visto spettacoli pirotecnici di manipolazione del fuoco. Alcuni avranno presente spettacoli condotti da esperti giocolieri che disegnano cerchi di fuoco nell'aria, oppure giocano spostando il fuoco da una mano all'altra. Ora diciamo subito a scanso di equivoci che questi giochi sono pericolosi e vanno eseguiti da persone che hanno un alta competenza in materia e comunque con grande cautela e osservando tutte le leggi relative al paese dove lo spettacolo viene eseguito Detto questo, è impressionante vedere questo nuovo braccialetto prodotto Adam Wilber, uno degli illusionisti più preparati al mondo. Si tratta proprio di un braccialetto, si infila al polso e può sparare palle di fuoco fino a 10 piedi di distanza. Assomigliano a qualcosa già visto nei cartoon o nelle avventure dei supereroi. Ma attenzione sono da utilizzare soltanto per chi maneggia questa roba per mestiere e con la massima cautela [youtube http://youtu.be/BNVG0dFaC50]
