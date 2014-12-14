Allo studio un tessuto sintetico che emula la pelle umana

via engadget

Un team composto da scienziati americani e coreani sta lavorando ad un tessuto artificiale che potrebbe emulare il comportamento della pelle umana. L'idea di base è che allo stato attuale è possibile aiutare persone che soffrono di un deficit degli arti attraverso l'innesto di una protesi artificiale. Tuttavia una protesi del genere se pur risolve parzialmente il problema di dotare una persona degli arti mancanti, non risolve il problema di come queste protesi artificiali possano comunicare le sensazioni tattili della pelle al cervello. La ricerca condotta da Roozbeh Ghaffar e dagli altri componenti del team mira invece a costruire un tessuto composto da moltissimi sensori in grando di fornire al cervello sensazioni come pressione, caldo o freddo. Certamente è una ricerca rivoluzionaria che potrebbe aiutare molte persone, anche se ancora ci vorrà del tempo prima che possa andare in produzione. Bisogna lavorare sull'elasticità del tessuto come sul collegamento dei sensori al cervello. Tuttavia ci sono buone speranze che negli anni a venire questo tipo di tessuto possa ulteriormente migliorare l'utilizzo delle protesi artificiali per coloro che ne hanno bisogno