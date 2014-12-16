Microsoft Sway un tool per creare presentazioni in Cloud
di Redazione
16/12/2014
Microsoft Sway è un tool gratis e online nato per creare documenti in stile Power Point. Siete pronti, tirati a lucido, belli come il sole, preparati come non mai per andare dal vostro cliente e presentargli i vostri nuovi prodotti? Non avete più bisogno di creare le vostre slide usando Power Point ma volendo potete usare Sway. La novità più importante di Sway è che potrebbe essere interpretato come l'ennessimo tassello posto da Microsoft per trasformare Office da un software residente sul desktop ad un sistema utilizzabile totalmente in Cloud. Forse sarebbe meglio evitare la parola "trasformare" in realtà Microsoft per adesso sembrebbe semplicemente completare l'offerta di Office affiancandogli anche la possibilità di un utilizzo in Cloud. Il diretto concorrente è naturalmente Google che già da tempo con Drive, Documents, Gmail e gli altri servizi online ha intrapreso la strada dei servizi per le aziende offerti in Cloud. In un post comparso sul blog di Microsoft in relazione sa Sway si legge:
"Sono passate solo 10 settimane da quando abbiamo lanciato la preview di Sway, abbiamo già superato il milione di visitatori unici e circa 175.000 richieste di nuove registrazioni e questi numeri crescono giornalmente"In realtà facendo due conti, 1.000.000 di viste in 10 settimane per un prodotto del genere potrebbero non sembrare un numero enorme. Tuttavia si deve considerare che la registrazione a Sway fino ad oggi non era libera ma sottomessa ad una lista d'attesa. Inoltre Microsoft ha dichiarato semplicemente che è stato superato il milione di visitatori unici ma non ha detto di quanto. Da oggi la registrazione a Sway è libera, è sufficiente visitare sway.com per registrarsi e iniziare ad usare il tool senza la necessità di aspettare per un invito. Vedremo se Microsoft comunicherà nuovi numeri e se veramente un tool come Sway farà da apripista per un nuovo modo di concepire la scrittura di documenti utilizzando una tecnologia basata su un puro cloud e senza alcun bisogno di un repository di file locale. In sostanza un modo per condividere l'esperienza di creazione di una presentazione anche attraverso un team di persone dislocato nel mondo, senza la necessità di dover scambiare continuamente file o informazioni. [youtube http://youtu.be/Jw-g6IuBVJE]
