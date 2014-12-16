Le parole più cercate su Google nel 2014
di Redazione
16/12/2014
Google come sempre fa da qualche tempo a questa parte ha rilasciato la classifica delle tendenze nelle ricerche per l'anno che sta per finire: il 2014. La classifica è divisa per paesi nel mondo, perché appare evidente che alcune ricerche fatte per l'Italia non possono essere identiche ad alcune ricerche fatte per l'America per esempio o l'India. Ma diamo un'occhiata alle classifiche. Per il come fare, in Italia la parola più cercata è stata "Barbecue", ovvero sembrerebbe che gli Italiani abbiamo un certo interesse per il tema "Come fare un Barbecue", francamente non avremmo scommesso su questa keyword neanche mezzo euro, eppure è così. Al secondo posto "Come fare le Ciambelle", al terzo "Come fare un Refil". L'elenco completo è il seguente: 1) Barbecue 2) Ciambelle 3) Refil 4) Tortellini 5) Malocchio La differenza fra l'America e l'Italia è piuttosto marcata e mentre l'Italico popolo sembra dedicarsi al cibo, al malocchio e al riempimento delle cartucce per le stampanti, in America la classifica riporta: 1) AirDrop 2) Truccarsi 3) Votare 4) Baciare 5) Craft Per la domanda Cosa Significa, le ricerche per l'Italia sono state: 1) Selfie 2) P.v. 3) Nfc 4) Giargiana 5) Virale Colpisce la ricerca sulla Keyword P.v. acronimo di Prossimo Venturo, termine poco conosciuto al popolo italiano evidentemente. Per l'America la classifica dei "Cosa Significa" è la seguente: 1) What is ALS? 2) What is Ebola? 3) What is ISIS? 4) What is Bitcoin? 5) What is Asphyxia? Anche qui non ci facciamo esattamente un figurone, se confrontiamo le tematiche su cui si informano gli Americani su Google rispetto all'Italia. Le parole emergenti in Italia 1) Mondiali 2014 2) iPhone 6 3) Robin Williams 4) Grande Fratello 5) Istanze on line In America: 1) Robin Williams 2) World Cup 3) Ebola 4) Malaysia Airlines 5) Flappy Bird I "Perché " più cercati in Italia 1) Vengono le blatte 2) Pepa muore 3) Bugiardino 4) Energie rinnovabili 5) Si soffre Non abbiamo trovato una categoria simile per le ricerche americane, ma ci chiediamo perché agli italiani interessi così tanto perché arrivano i pidocchi e perché Pepa Muore. Il perché si soffre invece è una domanda metafisica che ben si addice al carattere un po' melanconico italiano. Infine qualcosa sulle ricette più cercate. Per l'Italia abbiamo: 1) Chiacchiere 2) Piadina romagnola 3) Castagnole 4) Brownies 5) Rainbow cake Per l'America 1) Chicken Recipes 2) Meatloaf Recipe 3) Banana Bread Recipe 4) Pancake Recipe 5) Chili Recipe A dividerci fra le altre cose dunque anche il cibo. Naturalmente il nostro confronto vuole essere solo e soltanto un gioco. Anche se alcuni termini di ricerca potrebbero essere sorprendenti incidono le abitudini dei due paesi, la tipologia dell'informazione, il rapido divulgarsi di certi fenomeni. Chi avesse voglia però e curiosità di leggere le tendenze per le parole più cercate su Google nel 2014 per i diversi paesi del mondo, può dare uno sguardo qui http://www.google.com/trends/topcharts?hl=it#vm=cat&geo=IT&date=2014&cid
