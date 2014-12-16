Caricamento...

Il nuovo iRobot Create 2 è fatto per gli Hacker

Redazione Avatar

di Redazione

16/12/2014

Se pensiamo a iRobot pensiamo ad un'aspirapolvere. Si certo un'aspirapolvere abbastanza intelligente da mantenere pulita casa in nostra assenza, aggirare gli ostacoli, memorizzare i percorsi per pulire in maniera efficiente ogni angolo della nostra abitazione, ma pur sempre un'aspirapolvere. Il nuovo iRobot Create 2 è invece un robot totalmente programmabile. Apparentemente non è molto diverso da un Roomba Serie 600 ma in realtà non è un'aspirapolvere ma un robot concepito per essere totalmente programmabile ed espandibile. Al nuovo iRobot Create 2 è possibile connettere un processore Arduino e un RaspBerry PI, e dispone di un framework di sviluppo proprietario ben documentato. Ogni parte meccanica o elettronica di iRobot Create 2 è marcata con un'etichetta chiaramente leggibile e per ciascuna componente è disponibile una documentazione approfondita. Lo scopo di tutto ciò è mettere a disposizione dei programmatori non un'aspirapolvere ma un robot totalmente programmabile che potrebbe essere utilizzato come aspirapolvere oppure per progetti totalmente differenti. L'estrema modularità di iRobot Create 2 fa si che l'unico elemento limitante sia soltanto la fantasia degli sviluppatori. Ed in effetti nella pagina riservata ai nuovi progetti sviluppati con iRobot troviamo già un camera-robot che va in giro per casa filmando quello che succede nei vari ambienti, un iRobot Dj che se ne va a spasso suonando qui e la, e un proiettore di immagini in luce LED. Realmente l'unico limite è la fantasia, il costo di 199.99$ sembra essere accessibile per un oggetto del genere
