Facebook introduce un tool per migliorare le vostre foto

Redazione Avatar

di Redazione

17/12/2014

Avete scattato delle foto alla vostra festa di compleanno? avete immortalato le bellezze del vostro compagno/compagna durante l'ultima vacanza al mare? Potrebbe essere che abbiate voglia di condividere tutto ciò con i vostri amici su Internet, ma è anche vero che per quanto abbiate molte qualità forse non siete dei provetti fotografi. Niente paura, da oggi Facebook versione iOS e presto versione Android introduce uno strumento molto semplice per migliorare la qualità dei vostrri scatti. Semplicemente inviando una foto a Facebook potrete utilizzare uno slider per correggere, luci, ombre, e contrasto, oppure lasciare fare tutto a facebook automaticamente. In realtà già in precedenza FB consentiva di migliorare le foto condivise con gli amici, ma le possibilità erano molto più limitate. Con l'introduzione di questa nuova funzionalità, di default Facebook migliora la qualità delle foto che state per condividere, in pià vi lascia scegliere se intervenire ulteriormente sui parametri essenziali e se il risultato non vi piace potete sempre tornare indietro.
