Sony lancia la nuova SmartBand With Roxy

di Redazione 17/12/2014

Sony ha appena annunciato la disponibilità della nuova SmartBand with Roxy nata da cuna collaborazione con l'omonima famosa casa di abbigliamento sportivo femminile Roxy. Si tratta di una limited edition ispirata al mondo dell'avventura. "Fashion e tecnologia possono entrambi giocare un ruolo importante nelle nostre vite, e finalmente abbiamo raggiunto un punto di equilibrio dove le due linee si incontrano - la tecnologia indossabile è il ponte naturale fra questi due mondi convergenti" ha detto Jeanna Kimbre, direttore del team "Creative product Design" in Sony. "Smartband With ROXY è il risultato di questo tipo di esplorazione, l'ultima arrivata nel nostro catalogo Smartware - tecnologia indossabile che offre una scelta, qualunque sia il vostro stile, gusto o personalità". In altre parole Sony è perfettamente presente all'interno di quello che è l'ultimo terreno di scontro per gli oggetti tecnologici indossabili (Wereable). Perché diciamoci la verità, Smartband, Fitband, Smartwatch saranno anche un gioiellino tecnologico, ma dal punto di vista dell'estetica e dello stile spesso lasciano un po' a desiderare. Sony con Smartband With Roxy tenta di unire tecnologia e stile in un unico oggetto. Da un punto di vista squisitamente tecnico la Smartband prevede le notifiche sulle chiamate in arrivo, i messaggi e può controllare la playlist musicale. E' resistente all'acqua fino a 3 metri di profondità per 30 minuti (IP58) a dispetto della presenza di una porta microUSB. La Smartband è connessa all'immancabile app Lifelog via Blutooth o NFC. Quando la Smartband si trova a meno di 10m dal vostro Smartphone si avvia la modalità di sincronizzazione. Naturalmente Smartband With Roxy può misurare la qualità del sonno, contare i passi, e misurare le vostre attività nel corso della giornata. La batteria ha una durata di circa 5 ore Prodotto in vendita a breve sullo store di Sony. Prezzo per ora non meglio identificato