Amazon promette consegne in un'ora con Prime Now

di Redazione 18/12/2014

Amazon ha annunciato oggi la disponibilità di un nuovo servizio chiamato "Prime Now" che consente di consegnare migliaia di generi di prima necessità in circa un'ora. Avete capito bene un'ora... in pratica ci mette meno Amazon a mandarvi a casa quello che vi serve dopo che l'avete acquistato online che voi ad andarlo a comprare al supermercato. Calmi e buoni non affrettatevi ad andare a comprare la cena su Amazon perché in ogni caso Prime Now è per ora attivo solo nell'area di Manhattan. Amazon ha tutte le intenzioni di offrire il servizio in tutte le maggiori città americane, non è ancora certo invece lo sbarco europeo, anche se la novità è talmente golosa che è difficile non sperare che arrivi presto anche nel vecchio continente. Prime Now sarà riservato a coloro che avranno scaricato un'apposita App per iOS o per Android. La consegna in due ore sarà garantita senza nessun costo aggiuntivo, per la consegna in un'ora invece il costo sarà di 7.99$. Il servizio sarà attivo dalle 6 del mattino a mezzanotte 7 giorni su 7. Nessuna magia c'è dietro questa rapidità ed efficienza. Semplicemente Amazon conta sulla capacità organizzativa dei propri centri di smistamento. Con questa mossa Amazon offre ai propri clienti (solo quelli americani per ora purtroppo) una migliore esperienza d'acquisto e mira a cambiare radicalmente le abitudini di qualche milione di consumatori rispetto all'approviggionamento di beni di prima necessità.