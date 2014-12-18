Snapjet trasforma l'iPhone in una stampante Polaroid
di Redazione
18/12/2014
Snapjet a prima vista sembra uno scatolotto con una feritoia sul lato corto e un pulsante sul lato lungo. Esteticamente carino, sicuramente un design privo di fronzoli. A cosa serve? Snapjet è una stampante portatile pensata per essere usata in congiunzione con un iPhone. L'utilizzo è molto semplice. Si scatta la foto con l'iPhone, si visualizza la foto a tutto schermo e si poggia l'iPhone con il frontale a contatto con Snapjet. Magicamente dalla feritoia posta sul lato corto verrà fuori una magnifica foto su carta polaroid. La tecnologia non sfrutta NFC ma scansiona letteralmente il video dell'iPhone catturando l'immagine. La qualità della scansione è molto alta, si arriva fino a 1200 DPI, per cui non c'è il rischio che un upgrade del cellulare possa rendere obsoleta la tecnologia dietro Snapjet. Snapjet nasce sulla base di alcuni criteri ben precisi: essere una stampante portatile, essere facile da usare, consentire un'alta qualità della stampa. Il progetto sembra avere raggiunto tutti e tre gli obiettivi. Le dimensioni sono veramente ridotte, solo poco più grande di un iPhone, certamente più alto ma può essere facilmente trasportato nella valigetta del notebook e persino in una tasca della giacca. L'utilizzo è veramente semplice. È sufficiente adagiare l'iPhone sullo Snapjet ed agire sul pulsante laterale, nessun settaggio specifico ne operazioni complicate, ne necessità di collegamenti bluetooth o nfc. La qualità della foto è molto alta grazie alla qualità della scansione fotografica e alla stampa su carta polaroid. Le applicazioni di un oggetto del genere possono essere molteplici. Sicuramente può essere usato per scattare foto durante eventi, feste, o altre occasioni particolari per poi stamparle e regalarle ad amici e parenti. Può essere usato anche per stampare al volo un bigliettino da visita. Può essere usato per realizzare effetti particolari utilizzando la qualità della stampa polaroid. Un oggettino interessante che in qualche modo risponde a Prynt altro accessorio che trasforma l'iPhone in una stampante. Il costo di Snapjet è di 99$ su Kickstarter, ma l'offerta base sta rapidamente giungendo ad esaurimento. Sul mercato arriverà probabilmente ad un costo di 149$
