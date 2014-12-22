WhichApp la risposta italiana a WhatsApp
di Redazione
22/12/2014
Si chiama WhichApp, è sviluppata in Italia e fa più o meno le stesse cose di WhatsApp anzi propone alcune funzioni decisamente innovative in più. Per ora ha superato i 30.000 utenti e 700.000 messaggi scambiati, inezie davanti ai circa 600.000.000 di utenti attivi mensili di WhatsApp ma è anche vero che è stata rilasciata appena ad Agosto 2014. D'altra parte anche WhatsApp ha pure dovuto iniziare dall'utente zero no? A decretare il successo di un'App sono spesso le sue funzionalità più che il marketing che ne sottende la diffusione. WhichApp in quanto a funzionalità arriva sul mercato piuttosto corazzata, per cui non abbiamo dubbi che possa avere una buona penetrazione sul mercato. La funzionalità più interessante sembra essere il traduttore intelligente. Ovvero potete chattare con chi vi pare in qualunque parte del mondo (o quasi) nella vostra lingua originale, ci penserà il traduttore simultaneo a tradurre i vostri messaggi nella lingua del destinatario. Per ora le lingue disponibili sono: italiano,cinese, inglese, francese, tedesco, russo, arabo, spagnolo, portoghese e giapponese. Altra carta da giocare per WhichApp è quella della privacy. L'app prevede che un utente registrato disponga di un PIN che verrà visualizzato al posto del numero di telefono in modo da tenere quest'ultimo al riparo da occhi indiscreti in caso di condivisione. Nessuna spunta blu per WhichApp, solo una spunta gialla e una verde che indicano rispettivamente che il messaggio è stato inviato e recapitato, nulla invece dicono sul fatto che il destinatario abbia letto o meno il messaggio. L'app è disponibile gratuitamente su Apple Store e Play Store, tuttavia sul sito di WhichApp nella pagine delle FAQ in fondo compare un sibillino: "In Autumn MAC and PC clients will be available." Una nuova chat si affaccia dunque sul mercato, con numeri interessanti e con buone prospettive tanto che è stata inserita da Grata Research, una società di analisi statunitense, nella mappa interattiva che monitora e segnala le chat più importanti del mondo
Articolo Precedente
Samsung SE790C schermo Curvo e TV ultra wide-screen
Articolo Successivo
Snapjet trasforma l'iPhone in una stampante Polaroid