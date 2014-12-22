Samsung SE790C schermo Curvo e TV ultra wide-screen
di Redazione
22/12/2014
Samsung ha annunciato la sua ultima e più avanzata creatura nel campo degli schermi curvi, l'enorme (e curvo) Samsung SE790C. Si tratta di un montor da 34 pollici curvo 3,440 x 1,440 LCD , ULTRA-WQHD che promette un'esperienza praticamente totalizzante per coloro che sono amanti del multimediale. In altre parole, un concentrato di tecnologia in termini di schermi curvi.
"Non tutti gli schermi curvi nascono uguali. Il Samsung SE790C offre il meglio dell'industria in termini di schermi curvi, per un'esperienza visiva davvero coinvolgente, confortevole e differente da quella tradizionale" ha detto Seoggi Kim vice presidente della divisione Visual Display Business in Samsung Electronics. "La combinazione della superiore qualità dell'immagine, la produttività,il miglioramento delle caratteristiche tecnologiche legate all'entertainment e il design sofisticato sono le premesse su cui il nostro brand si propone di fissare un nuovo limite rispetto a quello che le soluzioni e la tecnologia più innovativa può proporre"La curvatura 3000R (un raggio di curvature di 3mm) consente una notevole differenza in quanto ad esperienza visiva rispetto ai tradizionali schermi piatti. Rispetto a questi ultimi infatti non dovrebbe esserci differenza di visualizzazione per coloro che si pongono di fronte allo schermo rispetto a coloro che hanno una posizione più defilata. Il SE790C è un top di gamma per gli schermi curvi. Sulla tecnologia legata a questi sistemi abbiamo date un'occhiata al nostro approfondimento a questo indirizzo.
Articolo Precedente
Barilla usa la stampa 3D per inventare nuove forme di pasta
Articolo Successivo
WhichApp la risposta italiana a WhatsApp