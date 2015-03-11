5 App gratuite per organizzare una vacanza con il telefonino

Pianificare la propria vacanza direttamente dal proprio telefonino? Oggi si può grazie alla miriade di applicazioni gratuite disponibili su smartphone e tablet, che consentono di curare qualsiasi dettaglio con estrema precisione.
Trovare i voli più convenienti, prenotare una sistemazione accogliente, consultare le mappe delle città ed essere informati su orari e frequenze dei mezzi di trasporto. Sono tantissime le funzioni che le app moderne riescono ad assolvere, diventando a tutti gli effetti delle pratiche agenzie di viaggio tascabili oltre che delle utilissime guide turistiche.
Certo, per viaggiare in totale sicurezza non bisogna dimenticare di scegliere una polizza viaggi su misura, ma anche in questo caso la tecnologia ci viene incontro. Infatti, grazie al supporto fornito dai portali specializzati, è possibile trovare online le assicurazioni viaggio economiche più adatte alle proprie esigenze
. Ma ora andiamo insieme a scoprire quali sono le migliori applicazioni per organizzare una vacanza coi fiocchi.
Skyscanner e Kayak
: partiamo con ordine, ovvero con la scelta del volo. Con queste fantastiche applicazioni in pochi minuti potrete avere tra le mani una lista di opzioni diversificate per fasce orarie, prezzi ed eventuali altri accorgimenti da inserire nei filtri di ricerca. Le due app costituiscono la versione 'mobile' dei ben più noti motori di ricerca specializzati. Entrambe sono disponibili sia per i sistemi operativi Android che per i dispositivi Apple.
Pack the suitcase
: procediamo con una utilissima applicazione per verificare di aver messo in valigia tutto il necessario, senza aver dimenticato qualcosa d'importante. Una volta stilata la propria lista personale dalle 26 categorie disponibili non vi resta che fare i bagagli!
Citymapper
: da quando la tecnologia ci è venuta in soccorso perdersi nelle grandi città non è più un problema. Con questa comoda applicazione, scaricabile sia su Android che su iOS, potrete accedere a tutte le opzioni di trasporto disponibili in qualsiasi località vi troviate. Semplice, efficace e intuitiva, Citymapper include anche una interessante sezione per calcolare le calorie bruciate nel caso in cui sceglieste di procedere a piedi.
XE Currency
: utilissima per i viaggi con destinazioni extra-europee, questa app vi farà capire chiaramente il tasso di cambio presente nel paese in cui vi trovate. La valuta viene aggiornata in tempo reale, a patto che abbiate a disposizione una connessione Wi-fi. Sarà comunque possibile utilizzarla anche offline basandosi sul'ultimo aggiornamento relativo all'accesso internet più recente.
All'interno sono comprese tutte le valute del mondo e l'app funziona sia su Android che su iOs sebbene esistano due versioni differenti per ogni sistema operativo.
Wallet
: ultima ma non meno importante Wallet, che in inglese significa letteralmente portafogli, vi consente di tenere sempre sott'occhio il vostro budget. È possibile dividere le spese in categorie apposite e impostare sezioni particolari per le spese di gruppo nel caso in cui non stiate viaggiano da soli. Ovviamente non dimenticate di aggiungere al vostro smartphone applicazioni come Whatsapp, Viber e Skype , per essere sempre in contatto con amici e familiari.