Google apre un nuovo negozio online per l'hardware
di Redazione
11/03/2015
Google non è mai stanca di fornirci un nuovo prodotto e non poteva accontentarsi di presentare i suoi device più innovativi su Google Play insieme a tutti gli altri, così ecco che ha tirato fuori un nuovo store online, pronto per ospitare tutti i gadget della casa di Mountain View. Se avete voglia di comprare un nuovo Nexus, un termostato Nest o un paio di Google Glass potete dunque dare uno sguardo al nuovissimo Google Store. Dai dispositivi con Android Wear alle cover per il telefonino passando per Chromecast troverete in questa nuova vetrina elettronica un po' tutta la produzione di Google per quanto riguarda l'hardware. Google Play in ogni caso continuerà ad esistere e sarà ancora il punto di riferimento per le app, per i giochi e per il software. Chi ha comprato qualche device hardware su Google Play e si trova adesso in mezzo alla transizione al nuovo sistema non deve preoccuparsi, Google promette che il trasferimento dell'ordine sarà automatico. Il lancio di questo nuovo store coincide con il lancio del nuovo Chromebook Pixel da 1000$ che promette di essere uno dei prodotti più ambiti per il 2015.
