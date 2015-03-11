Il popolarissimo gioco Minecraft potrebbe essere bandito in Turchia, come conseguenza di un'indagine avviata lo scorso mese dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Microsoft è stata accusata di influenzare negativamente i bambini che giocano a Minecraft.

"Nonostante il gioco venga considerato utile per favorire la creatività dei bambini, consentendo di costruire case, terreni agricoli e ponti, una creatura maligna e nemica come un mob deve essere uccisa per proteggere queste strutture. Praticamente il gioco è basato sulla violenza."

è quanto secondo Hürriyet Daily News è contenuto nel rapporto finale sul gioco. Sia il sito turco di informazionecheriportano che, alcune delle caratteristiche principali del gioco potrebbero essere modificate. Il governo turco infatti richiede che vengano rimossi dal gioco gli elementi che possano in qualche modo ricondurre alla violenza.Lo studio sostiene che i bambini, dopo avere avuto a che fare con situazioni "violente" nel gioco, possano essere indotti a ricreare situazioni analoghe nel mondo reale. Inoltre, lo studio teme che il gioco possa incoraggiare l'isolamento sociale o anche il bullismo in rete. La risposta diarriva per bocca dello sviluppatoreche sostiene che i giocatori possono scegliere in autonomia di giocare in una modalità che non prevede alcun tipo di violenza.