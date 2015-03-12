Google: Pichette lascia per dedicarsi alla famiglia

''Non trovo un valido argomento per dire a mia moglie che dobbiamo aspettare ancora prima di preparare gli zaini e metterci in strada''.

, capo delle finanze di, ha detto basta: con una decisione a sorpresa lascia Mountain View semplicemente perché vuole dedicare più tempo alla propria famiglia. Pichette va così ad aggiungere alla nutrita schiera di manager che hanno lasciato Google negli ultimi mesi: qualcuno ci sta malignando su, affermando che proprio da una “costola” del motore dei motori potrebbe nascere un nuovo colosso della tecnologia, ma Pichette si chiama fuori sin da subito. La sua decisione è strettamente familiare ed è stata maturata dopo una vacanza trascorsa con la moglie sul Kilimangiaro. Patrick Pichette, appassionato di ciclismo ed escursioni, ci ha riflettuto su molto prima di prendere la decisione di lasciare Google, sposando tra l’altro la conclusione a cui è arrivato Larry Page, uno dei fondatori del motore di ricerca, che qualche mese fa aveva dichiarato: “Per vivere meglio bisogna lavorare meno”. Per annunciare il suo addio a Mountain View, il capo delle finanze ha scelto il proprio profilo di Google+, tramite il quale rende noto:A 52 anni, di cui 7 passati in Google, Pichette ha deciso che è giunto il momento di cambiare vita. Prima di lasciare l’azienda tra sei mesi, aiuterà i vertici di Google ad individuare il suo successore, che potrebbe essere un componente dell’attuale staff. Certo è che con le dimissioni di Pichette, a Mountain View si sta consumando quasi una diaspora: nel giro di pochi mesi, infatti, hanno lasciato anche Nikesh Arora (chief business officer), Andy Rubin (Android) e Alan Eustace (manager della divisione ricerca tecnologica). Per l’azienda sarà un dispiacere, ma comunque non un dramma: negli anni Google è sopravvissuta e anzi è ulteriormente cresciuto al di là degli uomini e degli incarichi.