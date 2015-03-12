H-ACK Home gli "Hacker" si sfidano sulle Smart Home
di Redazione
12/03/2015
Si svolgerà a Roncade in Treviso il 21 e il 22 Marzo 2015 H-ack Home evento tutto Italiano che segue il format degli hackathon internazionali. I migliori hacker nostrani si sfideranno in una maratona di 24 ore dedicata allo sviluppo di soluzioni e progetti digitali innovativi per il settore delle Smart Home. I temi trattati saranno monitoraggio degli accessi, automazione, sicurezza, controllo dei consumi energetici, connessione tra elettrodomestici, big data, tracciamento delle abitudini domestiche. Il regolamento della manifestazione è molto semplice: possono iscriversi al concorso gruppi composti da um minimo di 4 ad un massimo di 6 persone, oppure individui singoli che in ogni caso per poter partecipare alla gara dovranno riunirsi in un gruppo al momento della partecipazione. I partecipanti avranno 24 ore di tempo per sviluppare un progetto innovativo da presentare alle aziende presenti alla manifestazione. I gruppi vincitori per ciascun brief lanciato riceveranno un premio e potranno partecipare H-Camp il programma di accelerazione intensivo di H-Farm. Ciascun gruppo dovrà prevedere al suo interno diversi profili: uomini del marketing, designer, sviluppatori. Il lavoro si svolgerà in modo collaborativo è sarà supportato da mentor messi a disposizione da H-Farm. L'evento è completamente gratuito e prevede una maratona di lavoro non-stop notte inclusa. Coloro che proprio avessero voglia di dormire per qualche ora possono arrivare muniti di sacco a pelo e sistemarsi in maniera random all'interno dello spazio a disposizione, non ci sono posti letto, bagni e docce si. La manifestazione organizzata da H-FARM sarà supportata da Stamplay (piattaforma cloud per creare applicazioni basate su API) e Smartables (piattaforma cloud + sensori hardware per creare oggetti connessi). Lo spirito della manifestazione è quello che caratterizza ogni Hackathon che si rispetti. Alcune delle migliori menti italiane si sfideranno a suon di bit e i migliori avranno modo di ottenere visibilità e supporto da parte delle aziende e forse anche un'occasione per emergere sul mercato. Indipendentemente dalla competizione l'aspettativa più grande è vedere tante menti brillanti proporre le loro idee e anche creare occasioni di incontro e collaborazione fra gruppi che hanno dalla loro parte un grande potenziale innovativo e talento da vendere
