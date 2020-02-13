Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi - 13 febbraio

Al via i GoWebinar, gli appuntamenti con la formazione sul mondo digitale ideati da GoDaddy per incentivare la cultura digitale e supportare gli imprenditori italiani a far crescere la propria impresa sfruttando tutte le potenzialità offerte oggi dal web. Attraverso una serie di webinar live e l’intervento di alcuni tra i maggiori esperti del settore, verranno trattati molti degli argomenti che riguardano l’ecosistema digitale e il Web marketing. A tenere il primo dei GoWebinar gratuiti, fissato per giovedì 13 febbraio alle ore 15.00, sarà Benedetto Motisi: giornalista, formatore e docente ha lavorato nelle redazioni di Radio Radicale e Gruppo HTML, tiene lezioni in diverse Università e accademie italiane e ha pubblicato “Interceptor Marketing”. Nel corso dell’intervento si parlerà di come ottimizzare un blog aziendale e aumentare la propria visibilità online. Un blog ottimizzato SEO è infatti uno strumento perfetto per intercettare traffico e attirare nuovi utenti facendogli scoprire le proprie soluzioni o servizi. In questo modo è possibile trasformare una semplice visita in un contatto o una vendita, generando valore per la propria impresa. In questo modo sarà possibile capire perché oggi è così importante la propria presenza online, apprendendo le tecniche migliori per raccontare il proprio business online e utilizzare al meglio quello che è uno strumento fondamentale per posizionarsi sui motori di ricerca e aumentare la brand awareness. Per seguire il primo dei GoWebinar basta collegarsi al blog di GoDaddy, dove verrà pubblicata una pagina per vedere gratuitamente l’intervento in diretta senza bisogno di registrazione. I GoWebinar fanno parte dell’iniziativa Empower by GoDaddy, il provider di domini con più utenti al mondo, che ha l’obiettivo di fornire conoscenze e strumenti utili per gli imprenditori che vogliono far crescere il proprio business e raggiungere un punto di svolta. Per restare aggiornati sulle prossime iniziative di formazione e sulle tante novità è possibile seguire i profili e il blog di GoDaddy.