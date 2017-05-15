Social Media Marketing Day Italia 2017 #SMMDAYIT
Ci siamo manca un mese alla 5° edizione nazionale del “Social Media Marketing Day Italia” #SMMdayIT, il più importante evento B2B di Social Media Marketing, che si tiene a Milano presso l’Auditorium de IlSole24Ore il 14 Giugno 2017. Utilizzando una metafora, potremmo vedere i Social come un'orchestra e il “Social Media Marketing Day Italia“ come lo spartito da seguire. Ogni azione social è la sinfonia suonata da un singolo musicista, lo spartito impone regole e tempi. Le singole note sono i tweet, i post, le fotografie e tutto quello che circonda il mondo social. Per ottenere successo serve una guida, servono dei luoghi d’incontro fisici nei quali i professionisti del settore si confrontano, fanno network e rafforzano la community. Il focus di quest’anno saranno i video ed il live streaming, con l’innesto sempre più delicato del tema dell’autorevolezza, di fondamentale importanza in un periodo in cui vi è crescente confusione su fake news e distribuzione di contenuti non verificati: una corretta gestione dei social media diventa sempre più strategica per gli organi d’informazione, sia per portare traffico ai siti proprietari che per rafforzare la propria reputazione e attendibilità presso gli utenti-lettori. Il format della giornata conferma la presenza di 16 Speaker, con 16 interventi verticali da 30 minuti ciascuno, tutto in una sessione plenaria, per spiegare tecniche, condividere progetti, esperienze, competenze e cultura sui Social Media e sul Digital nel mondo Business e PA in Italia. Una giornata intensa, fatta da aziende per le aziende, in un mondo connesso, senza più confini. Uno spazio speciale sarà dedicato all’utilizzo etico dei social media per progetti di natura sociale, sulla scia dell’impegno preso da Albanese e dal team #SMMdayIT in occasione di #D4Social del dicembre scorso. L’appuntamento è per il 14 giugno 2017, dalle 9 alle 20.00, a Milano Opinioni dei partecipanti dell'anno scorso, penso ti sarà utile per decidere la partecipazione: https://www.facebook.com/SocialMediaMarketingDay/videos/1516143365076532/ Puoi iscriverti a questo link: https://smmdayit2017.eventbrite.it Per approfondire l’agenda e i temi che verranno trattati >> http://smmdayit.it/social-media-marketing-day-italia-2017/ I riferimenti social dell’evento sono: Hashtag ufficiale #SMMdayIT Pagina Facebook https://www.facebook.com/SocialMediaMarketingDay Profilo Twitter @smmdayit https://twitter.com/smmdayit Articolo scritto con la collaborazione di Berenice Di Matto @BereBlackMamba
