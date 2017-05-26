E3 2017: Sony annuncerà nuova console portatile, "PS Switch"?
di Redazione
26/05/2017
E3 2017: Sony potrebbe essere protagonista assoluta con una nuova console portatile. Il colosso giapponese, infatti, starebbe lavorando ad un nuovo dispositivo videoludico, nonostante PSP e Vita non abbiano avuto il successo sperato. L’indiscrezione giunge direttamente dalla Cina e la decisione dei vertici Sony sarebbe arrivata dopo i primi dati assai confortanti sulle vendite di Nintendo Switch, la console che dopo le difficoltà di Wii U sta rilanciando le ambizioni dell’altro marchio nipponico. Ovviamente, non ci sono ulteriori dettagli in merito, poiché tutto rimarrà top secret con ogni probabilità fino all’E3 di giugno, ma quel che è certo è che se così sarà, si tratterà di una nuova console che dovrà riscrivere la storia della portabilità secondo Sony. Il nuovo prodotto dovrebbe essere presentato in grande stile durante l’evento espositivo che ha ogni anno luogo a Los Angeles.
