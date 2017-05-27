WhatsApp: in arrivo nuovi sticker importati da Facebook
di Redazione
27/05/2017
WhatsApp: faccione e animaliTramite un tweet, WABetaInfo mostra un’immagine di esempio degli sticker in arrivo su WhatsApp: oltre alle facce giganti, dovrebbero esserci anche animali come volpi e pecore, ma non è da escludere che possano comparire pacchetti di adesivi nuovi di zecca, che a loro volta poi finirebbero anche su Facebook.
