Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

WhatsApp: in arrivo nuovi sticker importati da Facebook

Redazione Avatar

di Redazione

27/05/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
WhatsApp: in arrivo nuovi sticker importati da Facebook
WhatsApp avrebbe confermato le indiscrezioni delle scorse settimane e importa da Facebook nuovi sticker. Insomma, una mossa prevedibile per il servizio di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg, che vuole sempre più diventare un app di intrattenimento a 360 gradi. Oltre all’implementazione degli sticker, saranno aggiunti a WhatsApp filtri per le immagini, video e gif animate. Non è ancora chiaro quali categorie di sticker saranno importati nell’app di messaggistica, ma se il modello di riferimento è rappresentato da Facebook, un’idea ce la possiamo fare assai facilmente. A rivelare le ultime novità in arrivo su WhatsApp è stato lo staff di WABetaInfo: l’account social sostiene che presto arriveranno sull’app di messaggistica “pacchetti di adesivi” che avranno come protagonisti gli animaletti che già spadroneggiano su Facebook.

WhatsApp: faccione e animali

Tramite un tweet, WABetaInfo mostra un’immagine di esempio degli sticker in arrivo su WhatsApp: oltre alle facce giganti, dovrebbero esserci anche animali come volpi e pecore, ma non è da escludere che possano comparire pacchetti di adesivi nuovi di zecca, che a loro volta poi finirebbero anche su Facebook.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Monster Hunter 5 in esclusiva su PlayStation 4 nel 2018?

Articolo Successivo

E3 2017: Sony annuncerà nuova console portatile, "PS Switch"?

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020