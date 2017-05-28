Monster Hunter 5 in esclusiva su PlayStation 4 nel 2018?
di Redazione
28/05/2017
Monster Hunter 5 potrebbe essere rilasciato esclusivamente per PlayStation 4. Dopo l’annuncio di Monster Hunter XX per Nintendo Switch, la nuova console nipponica che sta riscuotendo un buon successo di pubblico, l’insider Mr. Pointy rende note altre indiscrezioni. La fonte aveva già preannunciato l’arrivo di Double Cross sulla console della casa di Kyoto, ragion per cui le sue indiscrezioni sono ritenute assai fondate. Lo stesso Mr. Pointy, ora, riferisce che alla fine del 2016 Sony avrebbe ottenuto da Capcom l’esclusiva per PS4 di Monster Hunter 5. Questo titolo, dunque, previsto per il 2018, dovrebbe essere disponibile solo per PlayStation 4 e per nessun’altra console. L’obiettivo di Sony è quello di evitare soprattutto che il videogame arrivi anche su Nintendo Switch e 3DS. Ovviamente, le indiscrezioni sono al momento tali e quindi non possono avere i crismi dell’ufficialità, ma se così fosse, Sony avrebbe piazzato un gran bel colpo. Secondo i rumors più accreditati, comunque, Monster Hunter 5 dovrebbe essere disponibile nel 2018, con supporto al multiplayer online e un gameplay ripensato in modo tale da venire incontro alle esigenze dei videogamer occidentali. A convincere Capcom ad accelerare i lavori su questo nuovo capitolo, il grande successo riscontrato con Monster Hunter X. E non è tutto, perché tra le novità imminenti potrebbe esserci anche un nuovo capitolo della serie Monster Hunter Portable, disponibile per Nintendo Switch e 3DS.
