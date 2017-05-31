I corsi di programmazione per imparare i segreti di Apple

Apple non smette mai di sorprenderci. Pochi giorni fa è stato lanciato un progetto che consiste in un corso, della durata di un anno, strutturato dagli stessi ingegneri Apple, in cui gli studenti potranno imparare un linguaggio fondamentale per la creazione di applicazioni, Swift. In questo corso, gli studenti acquisiranno la capacità di strutturare applicazioni funzionali, e altre competenze di assoluta importanza per chi intende lavorare nella programmazione software e nella tecnologia dell'informazione. Questo corso è stato designato, per adesso, a sei college che contano circa 500.000 studenti.

"Siamo focalizzati sulla preparazione dei nostri studenti per la vita in una società globale e tecnologica, concedendo loro la possibilità di vantare un curriculum all' avanguardia " dichiara il cancelliere dello Houston Community College Cesar Maldonado.

Apple ha annunciato anche l' "Advanced Manufacturing Fund", un progetto incentrato sulla creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti, con un investimento iniziale di 1 miliardo di dollari.

Sarà questa l'ennesima svolta, creata da questa colossale azienda, per rivoluzionare il mondo?

