Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Essential Phone: lo smartphone ideato dal papà di Android

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Essential Phone: lo smartphone ideato dal papà di Android
Si chiama Essential Phone ed è il nome del nuovo smartphone ideato da Andy Rubin, colui il quale ha dato vita al sistema operativo Android, oltre ad essere il regista del lancio del Nexus One di Google. Attenzione, perché non siamo qui a parlarvi solamente del lancio di un nuovo telefonino, bensì di un vero e proprio brand: Essential sarà infatti una nuova compagnia che si inoculerà nel mercato con l’obiettivo di fare concorrenza ad Apple, Samsung e HTC. Oltre ad un nuovo smartphone, Essential ha già presentato un dispositivo per la domotica che si andrà ad inserire nel mercato degli assistenti personali casalinghi, assieme ad Amazon Echo. Rubin stesso ha sottolineato come tra gli scopi di Essential ci sia quello di risolvere uno dei problemi generati anche dalla sua creatura, Android, ossia quella dell’eccessiva ingerenza della tecnologia nella vita di tutti i giorni. Essential vuole creare un sistema aperto, basato su componenti di qualità, in cui non ci sono cose che gli utenti non richiedono e soprattutto in grado di evolversi senza diventare subito obsoleto. Oltre a questo, si sa ben poco, ma è già tanto conoscere alcune specifiche tecniche di Phone e Home, il sistema di domotica, appunto, il cui doppio debutto è atteso negli Stati Uniti in data da definire.

Essential Phone: scheda tecnica e prezzo

Essential Phone sarà caratterizzato con ogni probabilità da un processore Qualcomm 835, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione, che potrebbe essere ampliato probabilmente con MicroSD. La fotocamera frontale sarà da 8 Megapixel con possibilità di registrare video in 4K a 30fps, 4K, 1080p a 60fps o 720p a 120fps. La fotocamera posteriore è da 13 Megapixel ed è affiancata da una seconda camera monocromatica che ha lo scopo di migliorare gli scatti in condizioni di bassa luminosità. I formati video supportati sono gli stessi di quella anteriore. Nessun jack per le cuffie disponibile, ma nella confezione sarà fornito apposito adattatore. Il lancio avverrà negli USA con prezzo iniziale di 699 dollari. https://www.youtube.com/watch?v=5UhPNDz9uB8
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

E-commerce boom: aumentano gli acquisti di tecnologia online

Articolo Successivo

I corsi di programmazione per imparare i segreti di Apple

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020