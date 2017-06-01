Essential Phone: lo smartphone ideato dal papà di Android
di Redazione
01/06/2017
Essential Phone: scheda tecnica e prezzoEssential Phone sarà caratterizzato con ogni probabilità da un processore Qualcomm 835, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione, che potrebbe essere ampliato probabilmente con MicroSD. La fotocamera frontale sarà da 8 Megapixel con possibilità di registrare video in 4K a 30fps, 4K, 1080p a 60fps o 720p a 120fps. La fotocamera posteriore è da 13 Megapixel ed è affiancata da una seconda camera monocromatica che ha lo scopo di migliorare gli scatti in condizioni di bassa luminosità. I formati video supportati sono gli stessi di quella anteriore. Nessun jack per le cuffie disponibile, ma nella confezione sarà fornito apposito adattatore. Il lancio avverrà negli USA con prezzo iniziale di 699 dollari. https://www.youtube.com/watch?v=5UhPNDz9uB8
